Exigen limpieza para el dren Jeyme en la sindicatura de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Vecinos de la sindicatura de Ahome que tienen sus viviendas en las inmediaciones del dren Jeyme se quejaron de las condiciones de abandono en que se encuentra esta infraestructura y exigieron su limpieza o de plano su entubamiento para que ya no cauce más problemas debido a que representa un grave foco de contaminación.

Y es que durante la mayor parte del año el dren se encuentra sucio y lleno de maleza, debido a que, de acuerdo a la versión de los vecinos, únicamente se le brinda conservación una vez al año.

Demandas

Jesús Francisco Lugo, vecino de la zona, señala que realmente es una infamia las condiciones en que se encuentra el dren, ya que durante casi todo el año se encuentra sucio.

Tenemos malos olores, hay ratas y culebras. Realmente ese un cochinero”.

Indicó que no saben quién es el responsable de limpiarlo porque entre el módulo Pascola y la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama) se echan la bolita, debido a que el módulo dice que ya no desaguan por aquí las tierras, pero la situación es que pertenece a ellos, y la Japama no le mete mano porque dice que es responsabilidad del módulo.

Cerca de 50 familias se estima que son afectadas por este problema, tanto en la parte de Ahome como en el ejido de Ahome-Independencia. Foto: Debate

En la zona hay cerca de 50 familias que todos los días sufren la contaminación.

En esta zona de la comunidad de Ahome frecuentemente hay muchos problemas por fugas de aguas potable y brotes del drenaje sanitario, y los vecinos son los que sufren estos problemas. Foto: Debate

Los vecinos piden de plano que el dren se entube porque fue el causante de la inundación que sufrieron dos años atrás y que, por cierto, nadie les ayudó con las pérdidas que padecieron. Foto: Debate