Exigen se aceleren apoyos a pescadores

Los Mochis, Sinaloa.- Pescadores del campo pesquero El Jitzámuri piden a las autoridades que aceleren la entrega de los apoyos que este año se canalizarán a través de los programas de Propesca y el empleo temporal.

Y es que dentro de 6 días más, aparte del camarón, también se les restringirá la captura de jaiba, pez payaso, manta y el tiburón y esto vendrá a complicar aún más la, ya de por sí, difícil situación económica en que se encuentra sumido todo este sector.

Gabriel Valdez Romero, pescador de esta comunidad, señaló que las cosas que vienen por delante están mucho más difíciles porque ni siquiera, en comparación con otros campos pesqueros, tienen la opción de irse a la pesca en la zona de altamar en la busca de las especies de escama que son bien cotizadas, como la baqueta, porque esta área de producción les queda muy distante y no les sería rentable por los altos costos que tendrían que pagar por gasolina que emplearían en sus pangas para desplazarse.

Enciman Vedas. A partir del próximo 1 de mayo, junto con el camarón, los pescadores tampoco podrán pescar jaiba, tiburón, pez payaso y manta en las bahías regionales. Foto: EL DEBATE

Indicó que este tipo de vedas deberían pensarse mejor porque no es posible que al mismo tiempo les prohíban capturar casi todas las especies marinas en forma simultánea y menos cuando saben las autoridades que en zonas como El Jitzámuri no tienen otras opciones de trabajo.

Indicó que a partir del 1 de mayo, para poder subsistir, sólo podrán dedicarse a la captura del caracol, pero la situación es que se trata de una especie limitada que no es suficiente para todos los pescadores, por lo que algunos ya comenzaron a emigrar hacia otras zonas en busca de trabajo.

Que apoyos sean para todos los pescadores

Por su parte, el pescador Héctor Francisco Mendívil, integrante de la Cooperativa Pesquera Yuribage, manifestó que la situación que enfrentan ya es muy crítica, por lo que las autoridades deberían considerar a partir del próximo mes la necesidad de agilizar la entrega de los apoyos destinados para los pescadores.

Algo que es muy importante es que existe la necesidad de que esta ayuda se entregue a todos los pescadores por igual, ya que solo benefician a unos pocos y la situación es que todos los pescadores enfrentan las mismas necesidades.

Dio a conocer que las autoridades deberían considerar a zonas como El Jitzámuri al momento de decretar este tipo de vedas porque no es posible que de la noche a la mañana ya no puedan pescar nada, porque no tienen otra forma de sacar un peso para llevar a comer a sus familias.

“Aquí no hay nada de chamba. Aquí no podemos decir que en este tiempo nos vamos a ir a un colado, a la limpia de una milpa o a otras labores en el campo, porque aquí no hay nada”.

Precisó que ojalá que este año sí los escuchen las autoridades y tomen en cuenta estos planteamientos porque de lo contrario sinceramente no saben de qué van a vivir durante los próximos tres meses del año.