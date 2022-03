Exigen se esclarezcan los feminicidios en Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Con el dolor de los femicidios que se han registrado en el estado de Sinaloa, integrantes del PRD en Ahome se sumaron este martes a los movimientos del Día Internacional de la Mujeres saliendo a la calle para exigir a las autoridades una investigación real de todos los casos.

Al respecto, María de los Ángeles Valenzuela, dirigente del Comité Municipal de dicho partido, se mostró molesta por los pocos resultados que se han tenido en los atentados contra las féminas.

Este grupo de mujeres, durante un par de horas mostraban una lona exigiendo justicia, esto se realizó en el cruce de las calles Cuauhtémoc y Santos Degollado, justo frente a Palacio Municipal en la ciudad de Los Mochis.

“Nosotros tenemos aquí el caso de las dos muchachas, una del Águila Azteca y otra de Macapule en donde quedó un niño huérfano, ojalá que haya seguimiento, un apoyo a los huérfanos de las mujeres que han muerto violentamente porque nada más le llevan una despensa y hasta ahí llegó la cosa y eso no es así”, indicó.

Manifestación por los derechos de las mujeres, en la ciudad de Los Mochis. Foto: Libertad Montoya/ Debate

Asimismo, indicó que la intención de salir a la calle y colocar en el partido un tendedero de homicidios es no sólo para crear consciencia, sino para pedirle a las autoridades que den resultados y no sólo promesas.

“Estamos aquí para dar a conocer nuestra postura como partido de que ya basta con que la Fiscalía no haga su trabajo, que se deje de cosas y contraten más personal si no lo tiene, es vergonzoso todo lo que está pasando en estos momentos de la violencia y es porque no se actúa con la ley, no se aplica, no necesitamos más reglamentos, no necesitamos más leyes ni programas, con la Constitución es suficiente si se aplicará pero no se aplica”, destacó.