Exigen uso de tecnología para transporte urbano

Los Mochis, Sinaloa.- Cámaras de videovigilancia conectadas al sistema de C4 y rampas de acceso para personas con discapacidad, para el transporte urbano formarán parte de un programa de actualización del transporte público.

De hecho, se encuentra en marcha ya un estudio para determinar el número de unidades que deberán contar con estos nuevos requisitos, abundó ayer el director de Vialidad y Transportes, Guillermo Damián Haro Millán.

INVERSIÓN FUERTE

El director de Vialidad y Transportes en el estado abundó que será una renovación integral, no sólo en lo que concierne al parque vehicular.

Agregó que, dependiendo de los números que arroje el análisis, se considerarán las unidades que beneficiarán al sector de la población con discapacidad. Posteriormente, las cámaras de vigilancia estarían en el cien por ciento de los camiones urbanos.

Finalmente, el director de Vialidad y Transportes en el estado agregó que las nuevas especificaciones serán obligatorias.

POSTURAS:

¿LOS TRANSPORTISTAS TIENEN QUE COSTEAR EL COSTO DE LAS NUEVAS UNIDADES?

Guillermo Damián Haro, director de Vialidad y Transportes. (Foto: EL DEBATE)

"SÍ: Aquí aplica lo de renovarse o morir”

"Se pretende iniciar en Culiacán y se está haciendo un estudio para determinar el padrón de discapacitados que pudieran requerir de este tipo de unidades adaptadas con este equipo. Dependiendo de eso se iniciaría con el porcentaje adecuado necesario para darles servicio a este sector. La idea es que las videocámaras sí estén instaladas en el cien por ciento de las unidades, iniciando con Culiacán. De hecho, el gobernador Quirino Ordaz está haciendo un estudio para ver la posibilidad de que el gobierno pudiera apoyarlos con un porcentaje para la inversión, porque sabemos que es una inversión cuantiosa. Creo que aquí aplica el principio de renovarse o morir".

Sergio Kelly Osuna, secretario general Atusum. (Foto: EL DEBATE)

"NO: No hay créditos para nosotros”

"Tenemos problemas ahorita con el pago de los validadores y de los equipos tecnológicos, inclusive no creo que haya créditos para nosotros, ya que es la misma empresa. Estamos trabajando con los validadores, lo de las cámaras no sé si se aplique aquí o nada más en Culiacán, ahí hay más problema de inseguridad, no sabemos para cuando venga eso, o si el gobierno estatal lo vaya a financiar. Desconozco todo. Para que sea un requisito obligatorio, necesita estar en un decreto y nosotros no nos vamos a pelear con las autoridades, sino que le busquen la solución al problema. Serviría para muchas cosas las cámaras, el problema es que no se pueden pagar".