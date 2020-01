Exilio de Paúl Velázquez confirma ingobernabilidad en Ahome: PAN

Los Mochis, Sinaloa.- La salida del país de Paúl Velázquez Benítez, luego del atentado del que fuera víctima el pasado 19 de diciembre, es muestra del estado de vulnerabilidad e ingobernabilidad que se vive en el municipio, coincidieron líderes partidistas locales.

Ariel Aguilar Algándar, dirigente del Partido Acción Nacional, quien calificó como grave la situación que se vivió en contra del activista y líder de opinión.

“Se me hacen muy graves las acusaciones que se hacen en contra de los funcionarios municipales, incluso, el que se diga que los que estaban en la sesión de Cabildo un día antes de su atentado pudiera haber estado el responsable de este hecho.”

En ese sentido, consideró que el propio alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno debió haber sido llamado a declarar ante la Fiscalía, tal como sucedió con dos servidores públicos, pues al final era él quien encabezaba la sesión.

“Esto es muestra de la ingobernabilidad que existe en el municipio. Él mismo se debe presentar a declarar porque hemos visto que en Ahome hay un ambiente de mucha presión, de mucha crispación, violencia política, violencia verbal y violencia física. Es un ambiente muy lamentable lo que se está viviendo en nuestra ciudad porque la primera autoridad, que es quien debe velar y garantizar el derecho a la libre manifestación de las ideas, es quien lo está coartando”, enfatizó.

Se requiere investigar

Por su parte, Dulce María Ruiz Castro, dirigente del Comité Municipal del PRI en Ahome, consideró que cuando se trata de la seguridad personal no deben de existir fronteras, sabiendo que Paúl es un comunicador independiente que al final recibe atención del gobierno federal.

En ese sentido, dijo que se debe considerar el atentado que sufrió como un hecho que transgrede la libertad de expresión y el derecho de ejercer la profesión de comunicación de una manera libre y en paz.

“Hasta en tanto se esclarezca el móvil y el responsable de la atentado, las instituciones tienen que resolver el caso por el bien del propio Paúl, pero también por el bien de la profesión misma.”

Añadió que esto queda en manos de las instituciones especializadas en este caso, la Fiscalía, además de que la salida del país es lamentable, pues al final se reflejan los hechos que nuevamente se viven en el municipio.

“Es muy lamentable principalmente porque son hechos que se están viviendo aquí en Ahome y que anteriormente no habíamos vivido y que por supuesto vienen y afectan la tranquilidad y la paz que todos los ahomenses veníamos teniendo durante los últimos años”.

Fue dado de alta

Paúl Velázquez fue dado de alta durante la mañana de ayer del hospital privado en el que estuvo tras el atentado. Incluso acudió a una tienda de Jiquilpan y Rosales a adquirir productos indispensables. Los policías y patrulla lo custodiaron. Mochitenses reportaron a EL DEBATE que lo vieron entrar a la tienda.

Para entender...

Paúl anuncia que por su seguridad dejará el país por tiempo indefinido

Luego del atentado que sufriera el pasado 19 de diciembre que lo puso entre la vida y la muerte, Paúl Velázquez Benítez dio a conocer que una vez dado de alta del hospital privado donde convalecía hasta el miércoles 8 de enero, dejaría el país por tiempo indefinido.

Durante rueda de prensa, el activista reconoció que temía aún por su vida, pues durante mucho tiempo ha tocado temas sensibles que han movido fibras en políticos, funcionarios y empresarios.

“Tenemos miedo. Yo nací en Los Mochis. El mayor tiempo que he estado fuera han sido dos o tres meses. Para mí es el mejor lugar para vivir y hoy el gobierno federal me dice que me tiene que sacar por tiempo indefinido. Dejo mi gente, mi equipo, dejo una gran cantidad de cosas, pero me llevan por mi seguridad”.