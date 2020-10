Existe evidencia de actos de corrupción en Japama: Felipe Villegas

Los Mochis, Sinaloa.- Tanto la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa como el Órgano Interno de Control y el mismo Congreso local tienen información suficiente sobre las anomalías que suceden al interior de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama), pero ha sido falta de voluntad o quizá intereses particulares los que han frenado estos procedimientos, declaró Luis Felipe Villegas Castañeda.

El exgerente de la paramunicipal comentó que cuando se terminó el expediente de entrega-recepción se presentó ante la ASE, el cual generó algunas observaciones.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Sin consecuencias

“Por decir alguno, presentamos un expediente del que resultaron observaciones que fueron a dar al Órgano Interno de Control, pero como siempre, no pasa nada, mientras el Órgano y el la Auditoría Superior del Estado sigan solapando y a expensas de intereses económicos y políticos no va a pasar nada, no va a pasar nada.”

En ese sentido, dijo que es una serie de complicidades las que existen por parte de los órganos de revisión que al final, aunque haya mil auditorías, no habrá ninguna consecuencia.

“Podrán hacer mil auditorías y tirar el dinero en sobresueldos, pero nunca va a pasar nada. Seguimos en las mismas, seguimos a merced de intereses políticos y económicos, eso que se ha dado históricamente no es propio de esta administración. Pero al final de estos expedientes no pasa nada, se les da carpetazo, mínimas sanciones, pero eso no es lo que queremos. La ciudadanía quiere que se acaben con eso prácticas de corrupción que tiene desfalcada y en ruinas a la junta”, indicó.

Villegas Castañeda comentó que esta situación de corrupción lo único que genera es que no se puedan hacer las inversiones que se requieren para dar un óptimo servicio.

“Y todas las carencias que hay en la Junta no son por cuestiones técnicas, el departamento técnico sabe perfectamente lo que se tiene, lo que se debe y no debe de hacer, y las área de oportunidad existen, el problema es que no hay recursos ni la voluntad política para hacer los cambios que se requieren. Hay muchos empleados, el tema del sindicato, del propio consejo de la junta que es a modo, que no hacen nada, lo que les presentan son estados financieros maquillados y ellos no tienen el interés de velar por el bien de la junta.”

Auditoría

En cuanto a la auditoría que el alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno ordenó en la misma Japama, la cual costó más de 1 millón de pesos, el exfuncionario reconoció que esta revisión será una más de las muchas que se han hecho, sólo que ahora con otro fin: cumplir un capricho del presidente municipal de Ahome.

Para entender...

Billy Chapman ordena auditoría en Japama

A principio del mes de mayo, el alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno ordenó una auditoría a las finanzas de la Japama, la cual realizaría Sergio Leyva, quien hasta ese momento se desempeñaba como director de Ingresos en el Ayuntamiento de Ahome.

En esa fecha, el funcionario municipal dijo que esta revisión financiera duraría hasta agosto; sin embargo, se extendió hasta septiembre.

Por esta auditoría se pagó 120 mil al mes tan sólo al auditor general, más el pago a su equipo de trabajo.