Expendedoras de oxígeno en Los Mochis tienen en espera hasta 70 pacientes

Los Mochis, Sinaloa.- Durante las últimas semanas las empresas expendedoras de oxígeno se han visto sobresaturadas debido a la alta demanda por casos positivos de Covid-19, confirmó una de las trabajadora de la empresa Infra Los Mochis, de quien por seguridad se omitirá el nombre.

Vía telefónica la empleada explicó que en este momento existe una lista de al menos 70 personas que están en espera de que se les facilite un tanque de oxígeno, los cuales no se han podido cubrir pues no hay equipos suficientes en existencia.

“Mire, estamos esperando que nos lleguen tanques mañana (hoy), pero la verdad es que no es seguro, lo que le recomiendo es que llame el día de mañana para ver si tengo y puede comprar”, dijo.

¿Sabe cuántos tanques le llegarán?

No sabemos, nunca sabemos cuántos nos van a mandar, es que es mucha la demanda que tenemos, no nos estamos dando abasto, pero puede marcar mañana para verificar la información.

¿Necesito anotarme en alguna lista de espera para poder comprar un tanque?

Nosotros ya no estamos manejando una lista porque, como le digo, es mucha la demanda. Le pongo un ejemplo: ahorita de la semana pasada traemos una lista como de 70 personas que ocupan un tanque, pero no se les ha podido cubrir porque no hay en existencia, lo mejor es que llame mañana para ver si hay.

¿Cuáles son los requisitos para poder comprar un tanque?

Tienes que traernos la receta en donde el doctor indique lo que necesita el paciente, o sea, cuántos litros por minuto, cuántas horas al día se lo tiene que poner y el padecimiento.

¿Qué precio tiene?

De inicio son 4 mil 730 pesos: son 2 mil 350 de garantía, 595 de renta mensual y 885 la carga de oxígeno.

¿Entonces ahorita no tiene tanques disponibles?

No, como le digo, hay mucha demanda y no tenemos en existencia. Mañana (hoy) nos llegan, lo mejor es que mañana (hoy) se comunique y nosotros ya poderle decir si tenemos disponibles o no, ahorita no podemos hacer nada por usted.

Cabe mencionar que durante los últimos días los casos positivos de Covid-19 en el municipio de Ahome han ido al alza, confirmándose entre 25 hasta más de 40 casos en un día.

