Expendios irán cerrando conforme se les vaya terminando la cerveza: Alcoholes

Los Mochis, Sinaloa.- Los expendios irán cerrando conforme se les vaya terminando la cerveza, informó José Carlos López Sánchez.

El delegado de Alcoholes en la zona norte manifestó que las compañías cerveceras surtieron hasta el día de ayer para suspender la producción y distribución del producto en acato a la disposición del gobierno federal como medida de prevención ante el Covid-19.

"La cervecerías sólo surtieron hasta el día de ayer. Ya ninguna de las dos cervecerías está surtiendo. La cerveza que está en el mercado se va a acabar y los expendios van a ir cerrando uno a otro en la medida que se les vaya terminando el producto".

Dijo que no se podía dejar la cerveza almacenada porque se pierde y las cerveceras cerraron la producción en Monterrey y surtieron toda la que había.

Eso se va a terminar, por eso no hemos cerrado todos los expendios por razones obvias".

El funcionario añadió que inspeccionaron también todas las tiendas departamentales y los Oxxos a fin de que los clientes no compraran a gran escala.

"Cuidamos que no se llevarán en gran escala y que compraran de dos a cuatro charolas, pero tuvimos mucho cuidado de que el producto que salió de las dos cervecerías no fuera acaparado por un particular".

López Sánchez informó que habrá limitación en la venta de de cerveza durante los días santos en los expendios que están ubicados dónde hay centros ceremoniales.

"Tenemos cinco puntos rojos en cuanto a eso: San Miguel, Mochicahui, dos de El Fuerte y uno de Choix. Nosotros garantizamos que la venta de cerveza se va a suspender durante esos días en estos lugares, que podría ser de jueves a domingo", dijo.

Asimismo, expuso que estarán muy al pendiente de que esos días en estos lugares no haya ventas de cerveza clandestinas.