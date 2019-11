Exponen incumplimiento de acuerdos de la alcaldesa Nubia Ramos

Los Mochis, Sinaloa.- Un grupo de representantes del Movimiento Antorchista del Fuerte y alumnos de la preparatoria Felipe Bachomo de Charay, se convocaron en Palacio Municipal de Ahome para exponer el incumplimiento de algunos acuerdos que la alcaldesa Nubia Ramos Carbajal se comprometió a realizar a beneficio de las comunidades más marginadas del alteño municipio.

En ese sentido, Julio Guadalupe Bacasegua Gastélum, responsable del Movimiento Antorchista de Sinaloa en el Fuerte señaló que la primera edil fortense no ha cumplido los acuerdos establecidos durante una reunión celebrada entre el Movimiento Antorchista del Norte del estado de Sinaloa y en municipio de El Fuerte en noviembre del 2017.

Mostró una minuta firmada por la presidenta municipal de El Fuerte, Nubia Ramos Carbajal, del director general del gobierno del estado, Octavio Ruiz Fonseca y del dirigente estatal de Antorcha Campesina, Pergentino Cortez Girón.

Los compromisos realizados fueron los siguientes: La rehabilitación de un puente vehicular ubicado en el canal que une a las comunidades de La Palma y Tesila. La rehabilitación las rutas de caminos de Cerrillos uno y dos, Tres Garantías, Kilómetro 19, Las Panguitas y Agua de las Arenas. Así como la realización del suministro de agua a la comunidad de Las Chunas y la gestión ante CONAGUA para la toma de Río Fuerte. Y la construcción de una techumbre y módulos sanitarios en la preparatoria Felipe Bachomo ubicada en el Ejido Charay.

Foto: EL DEBATE

"Queremos hacer pública la denuncia que el Movimiento Antorchista juntos con las comunidades de El Fuerte porque a dos años de que firmó el pliego petitorio no se han resuelto realmente las demandas de las comunidades. En el 2017 se comprometió y no hemos visto resultados, nos dice que no han recursos. Estamos iniciando una campaña de denuncia para que la ciudadanía se de cuenta, sabemos que presentará su informe el próximo jueves pareciera que todo está bien, pero nosotros les decimos que no", expresó.

Aseguró que las comunidades con mayor grado de marginación son: Charay, La Palma, Tesila, Cerrillos y Boca de Arroyo.

"Pareciera que la alcaldesa está en contra de que la gente se organice para exigirle lo que por derecho le corresponde. En comunidades como Constancia, Los Torres, Cerrillos y Huepaco algunos habitantes pagaron viviendas al Ayuntamiento de El Fuerte, sin embargo, no las han construído", añadió.