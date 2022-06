Exponen problema con el agua en Lo de Vega, El Fuerte

El Fuerte, Sinaloa.- Rafael Treveda, habitante de la comunidad Lo de Vega, del municipio de El Fuerte, denunció que no tienen agua porque la Japaf se llevó un tubo del pozo e instalaron uno más chico y no sube el agua a la pila porque le falta fuerza.

“El problema ya tiene más de dos meses, y no es que no haya agua en el pozo, sino que el tubo no es el adecuado”.

