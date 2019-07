Extitular de Didesol aclara que no hubo irregularidades en su administración

Los Mochis.- Con ligas específicos de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), Carlos Bloch Artola, extitular de la Dirección de Desarrollo Social (Didesol) de Ahome, demuestra que la dependencia a su cargo en la pasada administración municipal no presentó ninguna irregularidad, ni en temas de becas o empleo temporal como lo señaló recientemente el presidente municipal, Billy Chapman.

Aclaró que durante su administración se beneficiaron con becas a 3 mil 500 alumnos, de tercero de primaria a tercero de secundaria en 144 escuelas en la zona rural de las 7 sindicaturas y en 85 escuelas en la zona urbana para un total de 299 planteles, a quienes se les pagana 500 pesos en 3 ministraciones, es decir, en octubre-noviembre, marzo -abril y junio-julio, lo que generaba una derrama de 5 millones 250 mil pesos, recurso 100 por ciento municipal.

“Es un programa que ya estaba instituido, que no inventó la dirección, éramos el vehículo para hacer llegar ese recurso a los beneficiarios, basados en padrones que se habían hecho en otras administraciones y que sólo se estuvieron actualizando a medida que los alumnos terminan la escuela, cambian de domicilio, no cumplieron su promedio, o no refrendan su beca, entre otras causales. De eso a que se hayan inventado nombres sería una irresponsabilidad muy grande y me daría mucha pena, yo no llegué al servicio público para servirme, llegué para servir y lo hice con toda la transparencia, respaldo y honorabilidad que me he ganado en estos 25 años de trabajo apoyando en las instituciones de asistencia privada y en el ámbito empresarial en el municipio”.

DINERO DE BECAS

En ese sentido, recordó la rueda de prensa del 21 de diciembre donde se publicó la entrega de un dinero en físico entregado directamente a las manos del alcalde encontrado como sobrante de becas. “Ese recurso se entregó de manera correcta, oficial, con todo sus documentos a la tesorería y era específicamente un reintegro como cada año de niños que no cobraron, que no se localzaron a pesar de haber dado un periodo de tolerancia de 15 días para que cobraran directamente a la oficina. En ese caso en particular se regresaron 163 mil 500 pesos que después en una rueda de prensa se mostró, pero fue un recurso que se entregó a la tesorería por todos los conductos, no fue una bolsa de dinero que se dejó en un cajón ni nada por el estilo y existen documentos oficiales de ese reintegro”, detalló.

Aclaró que no existen niños fantasmas en el padrón de beneficiarios, listado que puede ser consultado por cualquier ciudadano directamente en la Plataforma Nacional de Transparencia, pero sí existen personas que no cobran el apoyo y es una dinámica que siempre se ha dado, prueba de ello, dijo, es ese reintegro.

Bloch Artola dejó claro que hasta el momento ninguna autoridad se ha acercado a él como exfuncionario y tampoco ha recibido ninguna notificación. Asimismo aclaró que no asume la responsabilidad de manera personal, sino que da la cara por la dependencia a la que representó en el periodo en que la actual administración municipal señala con irregularidades, ya que existen los documentos para hacerlo.

EMPLEO TEMPORAL

La actual administración también señaló recientemente un faltante de 4 millones de pesos del Programa de Empleo Temporal aplicado por la misma dependencia, a lo que el extitular aclara que fue un programa específicamente de Sedesol federal bajado a través de la Secretaría de Pesca del gobierno de Sinaloa y la Didesol solo fue vehículo para hacer la dispersión, “no hicimos los padrones, ni elegimos los campos pesqueros ni cómo era el programa”.

Explicó que en ese programa se les entregó material para embarcaciones menores y un recurso para el pago de mano de obra, “se atendieron a 900 beneficiarios en 13 campos pequeros con una derrama de 2 millones 401 ml 200 pesos y si esa fue la derrama, ¿entonces de dónde se perdieron 2 millones si solo se repartieron 2? existen los padrones donde firman de recibido con credencial de elector en todos los beneficiarios, también hubo gente que no cobró y hubo un reintegro de 38 mil 598.66 pesos que no se cobraron, está documentado quiénes fueron los que no cobraron y los números cuadra perfectamente”.

Finalmente, aclaró que todos estos detalles quedaron sustentados en documentos oficiales que se encuentran públicos en la Plataforma nacional de Transparencia y específicamente el recurso de las becas fue tratado en el proceso de entrega-recepción, previo al cambio de administración municipal, donde no recibió ninguna observación al respecto.