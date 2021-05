Extrabajador de DIF Ahome espera liquidación desde el 2019

Los Mochis, Sinaloa.- El 6 de noviembre del 2018, Miguel Antonio Barrera Bárcena empezó a trabajar como administrador del DIF Ahome y fue despedido el 1 de julio del 2019, cuando la exdirectora Gladys Santa renunció.

Desde entonces el extrabajador de esta dependencia municipal ha estado esperando su liquidación o llegar a un acuerdo, pero ha sido prácticamente imposible.

El 16 de agosto del 2019 interpuso una demanda contra el DIF por despido injustificado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, la cual se encuentra en el edificio de la Unidad Administrativa de Los Mochis.

Tuvimos esta semana en la Junta un careo y la nueva cita es para el mes de agosto, pero ya se me hace demasiado tiempo y quisiera que se nos resuelva pronto, dijo.

No hay avance

Añadió que el tema no avanza y se va en puras largas.

Realmente no hay una solución pronta. Hay una próxima cita para el mes de agosto de este año, y pues es mucho tiempo, cuando a muchos compañeros ya se les resolvió rápido, relativamente, expuso.

Mencionó que fueron varios trabajadores los que fueron despedidos y a la mayoría ya se les dio su liquidación, y quedan alrededor de tres trabajadores por resolverles el problema.

Comentó que al ser despedido, esperaba que hubiera una propuesta de liquidación, pero que esta nunca llegó.

“Está en manos de la directora en dar una solución pronta y justa, pero no la veo por ningún lado. He platicado con ella y he hablado con su contralor y le he pedido que arreglemos legalmente pronto esto, pero no hay interés, me dicen que lo deje en los tribunales o en la Junta de Conciliación. Ya va para más de dos años esta situación”.

Agregó que el tema también lo tocó con la presidenta de DIF Ahome, Mayeli Rangel, pero que tampoco lo pudo ayudar.

A la directora no puedo verla, no accede a que podamos tener una comunicación para hablar del tema.