Extrabajadores de APTIV en Los Mochis exigen pago de utilidades

Los Mochis, Sinaloa.- Con la seguridad de que tienen el derecho de recibir el pago de las utilidades correspondientes al ejercicio 2020, un numeroso grupo de extrabajadores de la APTIV en Los Mochis denunciaron que dicha empresa se niega de darles esta prestación.

Uo de las exempleados señaló que a varios de ellos les llegó un mensaje vía correo electrónico en donde se les confirmada el depósito por esta prestación; sin embargo, el dinero es muy por debajo de lo que afirma, les corresponde.

“Aquí habemos gente que trabajamos todo el año, yo siete meses y eso estoy pidiendo. La empresaria no nos ha dado la cara, solo se han comunicado con nosotros por correo y nos han dado excusas, a algunos les dijeron que nos descontaron en ISR, a otros les dijeron que se habían generado utilidades, que la empresa tuvo muy poca utilidad y que lo que se les dio a los que están adentro es un bono especial, si es verdad, siempre se ha dado ese bono especial, pero eso es independiente”, señaló una de las manifestantes.

Asimismo, aclaró que la empresa durante la contingencia sanitaria por el Covid-19, únicamente paró labores poco más de un mes, por lo que insistió en que esta no debe ser una justificación para no cumplir con el pago de esta prestación.

“Paramos como un mes y medio nada más, el resto del año trabajamos de manera normal, por ejemplo, sabemos que la empresa Contec también paró y entregó sus utilidades. Aquí lo peor es que si hubo gente que recibió su utilidad completa y porqué a nosotros no, hay gente que subió sus nóminas y que recibieron más de 600 pesos por decir algo y ni está laborando y a otros como los que estamos aquí que recibimos 100 pesos, esto es una burla por parte de la empresa y no se lo vamos a permitir”.

Estos extrabajadores de APTIV se presentaron este lunes en las oficinas administrativas d gobierno del Estado, específicamente en la Junta de Conciliación y Arbitraje y la Delegación del Trabajo y Previsión Social en donde prácticamente “se lavaron las manos” diciendo que no pueden actuar en contra de la empresa, denunciaron.

“Ya fuimos a la junta de conciliación y nos dijeron que no pueden hacer nada, fuimos a la delegación de Trabajo y lo mismo, dicen que tenemos que poner una denuncia federal que porque la empresa es industrial y que ellos no pueden hacer nada, que tenemos que ir hasta Culiacán a poner la denuncia, pero cómo creen que vamos a ir a gastar lo que no tenemos, para que vean que coludida están las autoridades que se lavan las manos, que no quieren hacer nada por esta empresa que dicen que es muy poderosa pero qué pasa por encima de nosotros los trabajadores”, indicó.

Por último, pidió a algún abogado que quiera ayudarles en este caso se acerque a ellos y es que aseguran también que ya han visto a algunos profesionales que les han negado el servicio argumentando que la empresa (APTIV) es muy poderosa.

“Lo que queremos es que algún abogado que nos quiera ayudar, algunos abogados nos han dicho que no nos van a ayudar que porque la empresa es muy poderosa y que no tiene caso, aquí nosotros estamos luchando por lo que creemos es justo y por lo que creemos que nos corresponde, nada más. Nos sentimos tristes, con coraje e impotencia de ver que ni los del gobierno del Estado nos quieren ayudar, en dónde quedan nuestros derechos como trabajadores”.

