Extraña a empresarios que no haya posicionamiento de autoridades por caso Salim Acosta

Los Mochis.- A los organismos empresariales del norte de Sinaloa les llama la atención que después de tres días no haya habido ningún posicionamiento de parte de las autoridades sobre el asesinato del empresario mochitense Salim Acosta.

"A mí me llama mucho la atención que de este asesinato no haya habido un solo posicionamiento del gobernador del estado, uno solo, y ya pasaron tres días, no ha habido posicionamientos por parte del secretario de Seguridad Pública, ningún posicionamiento, o qué es, qué no les interesa o que están muy conformes con la posición en la que están, que se dicen que están en los primeros niveles de índice de seguridad. Eso es lo que me preocupa, que no haya atención, que no haya esa parte, esa empatía de los gobernantes y de sus sus secretarios hacia las familias que se han visto afectadas por asesinatos, secuestros, robos, asaltos, eso es lo que realmente a mí me llama la atención", manifestó Jorge López Valencia.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El presidente de Coparmex Los Mochis dijo que espera ver después de este posicionamiento que ha hecho la intercamaral, una respuesta y que realmente lo que propongan lo llevan a cabo, pero de manera eficiente y eficaz, pues dijo que no ven por parte de las autoridades estatales una real implementación de estrategias efectivas para el control de los delitos.

Los miembros de la intercamaral de Los Mochis hicieron un llamado enérgico a las autoridades para que implementen medidas preventivas y correctivas eficientes y eficaces para minimizar los hechos delictivos en Sinaloa.

López Valencia añadió que lamentablemente en Sinaloa hay muchos delitos que no se reportan, homicidios dolosos que están disfrazados con una cifra que se llama desaparición forzada.

"Se han reportado menos homicidios dolosos, pero las desapariciones forzadas han ido aumentando de manera exponencial, pareciera ser que estamos viviendo en un pleno estado de derecho y no es así, la gente tiene temor, la gente no sale, la gente no se siente con la libertad de circular por las ciudades y no sólo por el tema de la de la pandemia sino también por la inseguridad".

Destacó que esperan que realmente el gobierno del estado asuma su responsabilidad como garante de la seguridad de todos los ciudadanos sinaloenses.