FOTOS. Perlita pinta con la boca, pinta con el corazón

Los Mochis, Sinaloa.- Perla nació para pintar, para expresar sus emociones en lienzos de alegría, lienzos de color. A su parálisis cerebral la ha vencido a fuerza de tesón, de lucha, de entrega, de sacrificios, de dolor, mucho dolor.

Ella es una guerrera nacida para vencer las adversidades, y en su día a día no hay pretextos para sentarse a buscar consuelo en la adversidad. Consciente o no, ha tomado la decisión más valiente de su vida: Superar las adversidades que le ha dejado su parálisis cerebral, diagnosticada desde su nacimiento.

No, no ha sido una desgracia. Ha sido el motor de su vida porque, lejos de dejarse llevar por la pena, Perlita y su madre han hecho el binomio perfecto para luchar y triunfar.

Leer más: Alcaldes evaluados coinciden con encuesta de satisfacción a sinaloenses

Nadie sabe lo indomable que es el espíritu hasta que se prueba en las adversidades.

Eso ha hecho ella con el apoyo incondicional de su madre, doña Angélica Martínez Ramírez, quien ha realizado todo lo que ha estado a su alcance, y mucho más, para que a Perla el sufrimiento y la adversidad no la venzan.

Se dice fácil, pero es una de las tareas más portentosas que doña Angélica se ha echado a cuestas.

La historia de Perlita se puede escribir fácil, pero ha sido la más difícil para alguien que no articula palabra alguna, no puede valerse por sí misma y depende, literalmente, para todo de su mamá, quien la carga, la mueve, la ama y la entiende.

Perla es un ejemplo vivo de lo que es el valor, arrojo, coraje, valentía, temple, determinación, ánimo, esfuerzo, que difícilmente se pueden reunir en una sola persona, y mucho menos en una condición como la que ha vivido ella desde el día de su nacimiento el 09 de febrero de 1999, aquí en Los Mochis.

A sus 23 años, Perla de Fátima Cerritos Orduño, nombre completo de la protagonista de una historia increíble por lo que le ha tocado vivir, es una joven que aprendió a golpe… los golpes de la vida.

Nada le ha sido fácil. Una vida dura, de grandes limitaciones, de muchas necesidades, pero que han forjado un espíritu indomable, fuerte y que, sin embargo, en sus pinturas transforma en alegría, en amor a la vida, en las cuales no tienen cabida los claroscuro (contraste de luces y sombras)... sólo la luz.

Diagnóstico fatal

El día de su nacimiento, los familiares de Perla recibieron un diagnóstico médico desfavorable que, a decir de los doctores, le daba pocas esperanzas de vida. A su parálisis cerebral se suma una discapacidad motriz.

No habla, sólo expresa las emociones de su corazón en la pintura.

Una historia como ninguna otra



Su madre biológica desapareció de su vida poco después del nacimiento. Doña Angélica se hizo cargo de ella y, de paso, de todas las vivencias que de allí para adelante han tenido, porque jamás se separaron desde entonces, y han logrado tejer la mejor historia de amor en sus vidas.

Ella es la madre que, con abnegación, esfuerzo, lucha y mucho amor ha hecho de su vida la vida misma para Perlita.

Entre ellas hay una especial relación que se ha estrechado con el correr de los años y que se ha convertido indisoluble por la gracia del destino.

En octubre del 2011, por azares de la vida, Perlita ingresó a la Escuela Vocacional de Artes, y fue la maestra Lidia de Jesús Chaidez López quien le enseñó a hacer sus primeros bocetos. La boca se convirtió en su mano para manejar, desde entonces, un pincel con maestría.

Para Perlita, aprender a desarrollar sus talentos tendría sus dificultades: en sus inicios, con su boca sangrante por el uso del pincel, realizó los primeros trazos de lo que hoy son verdaderas obras de arte y que vende, algunas por encargo, para obtener ingresos para su mermada economía. Todas sus obras de arte las ejecuta con la boca.

Hacer una pintura le puede llevar hasta cuatro meses, pero en ellas pone alma, vida y corazón.

Observar a detalle una pintura de Perlita se asemeja a contemplar los colores de la vida. De sus obras de arte destacan los paisajes y objetos coloridos que aluden a lienzos llenos de alegría.

La historia de Perla no puede contarse sin su máximo apoyo: su mamá, la señora Angélica Martínez Ramírez.

De acuerdo con Angélica Martínez, la vida de ambas atraviesa diversas dificultades que van desde diagnósticos médicos desfavorables hasta grandes obstáculos económicos.

Sin embargo, nunca han dejado de luchar.

Recuerda que desde que se hizo cargo de Perlita se preparó para aprender todo lo relacionado a cómo atenderla, cómo educarla, qué cuidados especiales debería proporcionarle, y hasta qué tipo de alimentos era preciso darle para su sobrevivencia.

Un hogar para Perlita

Para sacar adelante a su hija trabajó en diferentes actividades. Gracias a su esfuerzo y con un pequeño ahorro, Angélica logró comprar un terreno.

Para construir su casa le bastaron algunas maderas que cumplían la función de los pilares del hogar. Unas láminas por aquí y otras por allá se convirtieron en paredes y techo. El piso de tierra le dio cabida a un colchón para dormir.

Si en tiempos de secas la situación era complicada y poco digna, en temporada de lluvias la situación se complicaba. El agua entraba por doquier haciendo estragos, no sólo en la vivienda, sino en el ánimo de las dos mujeres.

Y qué decir del sofocante calor en el verano, o el crudo invierno cuando las temperaturas bajaban. No había forma de mejorar la situación. Para hacer frente a las inclemencias del clima contaban con un ventilador que era insuficiente para refrescar su hogar. A pesar de esto, madre e hija vivían plenas.

Hace cuatro años, y sin esperarlo, la vida de ambas daría un giro positivo. Fue en la carrera denominada “Préstame tus piernas” donde Perla y Angélica conocieron a directivos y trabajadores de la compañía PROMAN México. El flechazo fue mutuo. Con el correr de los días la relación entre la familia de Perlita se hizo más cercana. Esto los llevó a conocer las condiciones de vida de ella y su madre.

Fue entonces que decidieron mejorar la vivienda de ambas, con el apoyo de empresarios locales. La tarea no ha sido sencilla, pero poco a poco han logrado reconstruir un hogar, a partir de una casa que no cumplía con las más mínimas condiciones para una vida digna.

El compromiso no ha sido sólo construir una casa, sino adaptarla a las necesidades especiales que Perlita demanda.

Por muchos años tener una vivienda digna ha sido el sueño de la mamá de Perla.

“Fue muy duro. A mi hija le tocó dormir en el piso con una sola cobija y ni aire, ni abanico en noches del verano. Nos poníamos en la puerta para que nos diera aire y que mi hija no sufriera calor”, recordó Angélica Martínez.

Poco a poco su nuevo hogar va tomando forma. En unos días estará totalmente terminada, equipada y adecuados sus espacios para que ambas puedan vivir cómodamente en el “hogar de sus sueños”.

La casa está siendo levantada donde antes apenas podían vivir con todas las limitaciones imaginables.

La familia de Perla de Fátima se siente muy agradecida por la acción llevada a cabo por quienes se han convertido en los ángeles que se han encontrado en el camino, ya que en su nuevo hogar Perlita contará con un espacio exclusivo para continuar pintando sus obras de arte.

Como artista, Perla de Fátima ha recibido reconocimientos nacionales e internacionales por las obras de arte que ejecuta con su boca, pero como persona nos ha demostrado que las limitaciones no existen, sólo están en la mente de quien se derrota cada día sin haber luchado.

Leer más: Vacunación contra Covid-19 a niños mayores de 5 años podría iniciar pronto en Sinaloa

La mejor pintura de Perlita está en su rostro: su sonrisa.

Desde 2013 ella pertenece a la Asociación de Pintores con la Boca y con el Pie México.