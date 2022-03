Fabián Cázarez comunica su renuncia como tesorero municipal de El Fuerte

El Fuerte, Sinaloa.- El tesorero municipal de El Fuerte, Fabián Cázarez González, oriundo de la Sindicatura de Mochicahui, señaló que las finanzas del Ayuntamiento son sagradas y existe una normatividad para ejercer con ética, moral y responsabilidad el gasto público; además, "soy un fiel convencido de los principios y postulado de la Cuarta Transformación que impulsa el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y nuestro gobernador Rubén Rocha Moya de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, precisó el Tesorero Municipal.

Sobre su renuncia, dijo que estará en el despacho del presidente municipal Gildardo Leyva Ortega, para que disponga de las finanzas de las arcas municipales y que sea el Honorable Cuerpo de Regidores quienes dictaminarán la procedencia de la renuncia.

"Durante estos cinco meses al frente de la Tesorería hicimos el mejor de los esfuerzos para sanear los adeudos heredados de la pasada administración, atendimos pagos pendientes a proveedores, sueldos, aguinaldos y estabilizamos las finanzas públicas del municipio, entre otros avances logrados del Programa de Reordenamiento administrativo, contable y financiero".

Explicó que el presidente municipal y los servidores públicos municipales y paramunicipales tienen que entender que estamos viviendo momentos de honestidad, transparencia y rendición de cuentas establecidas en la Ley de Austeridad para el Estado de Sinaloa, la Ley del Sistema Anticorrupción, la Ley de Auditoría Superior del Estado de Sinaloa y demás disposiciones legal de observancia obligatoria para los servidores públicos municipales.