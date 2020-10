Falla suministro de agua en la Bolsa de Tosalibampo 2, Ahome

Los Mochis, Sinloa.- Habitantes del ejido Bolsa de Tosalibampo No. 2, del municipio de Ahome, demandan una solución urgente a los graves problemas que enfrentan por la falta de agua potable y de drenaje sanitario.

Y es que durante la mayor parte del día enfrentan problemas con el suministro del vital elemento, porque cuando les llega el agua solamente lo hace por unas horas y con serios problemas de baja presión, por lo que desesperadas tratan de juntar el agua que pueden en recipientes ya sea para poder lavar la ropa o cubrir sus más elementales necesidades.

Vecinas de esta comunidad de Ahome que se reunieron ayer para analizar este y otros problemas que enfrentan señalaron que realmente ya están cansadas de padecer todos los días por las fallas que se presentan en este elemental servicio, pues prácticamente no hay día en que no tengan un deficiente servicio y las autoridades de la Japama ni tan siquiera se preocupan por venir a la comunidad y resolver esta situación, pero, eso sí, paradójicamente, las amenazan con “cortarles el servicio” si no pagan los recibos que mes tras mes siguen recibiendo.

Las quejas

Las señoras Josefina Cota y María consideraron que la situación que se enfrenta por la falta del agua en esta comunidad rural es sumamente grave porque en realidad ya tienen padeciendo los mismos problemas durante 4 y 5 años y aún en repetidas ocasiones les dicen que el problema pronto se va a solucionar, el tiempo sigue pasando y ellas y todos los vecinos siguen padeciendo los problemas en el suministro de este vital elemento.

Las vecinas consideraron que el problema del desabasto de agua se agudizó a partir de los últimos trabajos que se hicieron por la Japama, los cuales, supuestamente, según les habían dicho, resolverían de fondo los problemas de desabasto de líquido que venían enfrentando, pero finalmente resultó todo lo contrario, porque desde que hicieron estos trabajos el problema se agravó y ahora carecen del agua durante la mayor parte del día y eso afecta a todas sus familias.

Vecinos se reunieron para hablar sobre los problemas que aquejan a la comunidad. Foto: Jorge Cota/ Debate

Amenazas

La señora María manifestó que en el colmo de la difícil situación que enfrentan, el personal de la paramunicipal todavía a llegado a amenazarlas a que paguen el recibo del agua, porque de lo contrario “les cortará el agua”.

Indicó que por la calle donde se encuentra el Centro de Salud el problema se agudiza, así como en otras zonas altas de la comunidad, en donde prácticamente no les llega el agua derivado de la poca presión que hay en el suministro.

Por su arte, Guvencio Guzman manifestó que otro problema muy serio que enfrentan es la falta de la operación del sistema del drenaje sanitario, ya que el sistema está bloqueado, porque no se le dio salida y esto esta provocando serios problemas entre los vecinos que se conectaron al sistema porque los desechos se les están regresando a las casas y eso aparte puede generar un serio problema de salud.