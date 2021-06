Fallece Kiko Guerrero, reconocido fotoperiodista

Los Mochis.- "Tomar fotos nunca fue un trabajo, es mi pasión" mencionó orgulloso y emocionado el fotoperiodista Francisco Guerrero Talavera en una entrevista realizada en junio del 2018 como homenaje cuando realizó la última checada en EL DEBATE.

El fotoperiodista falleció la tarde de este miércoles 16 de junio por complicaciones de salud y deja un gran dolor a su esposa Olga Domínguez y sus tres hijos: Édgar Francisco, Óscar Andrey y Nancy Joseline Guerrero Domínguez, de quien siempre se dijo orgulloso.

Importantes acontecimientos de interés local, nacional e internacional marcaron sus 40 años de carrera en el periodismo.

Recorrer la maquinaria de la prensa y sentir el olor a tinta provocó una lágrima en el rostro de Francisco “Kiko” Guerrero Talavera, periodista gráfico de EL DEBATE por más de 40 años, al obtener ayer su jubilación laboral en junio del 2018.

Historia

“Se vienen a mi mente recuerdos de mi niñez porque la pasé aquí ayudándole a los prensistas a limpiar la máquina y a hacerles mandados. Este olor a tinta de la prensa me recuerda cuando jugaba en los rollos de papel, porque empecé de entre 10 o 12 años a servir en esta empresa”, mencionó para EL DEBATE al homenajearlo por su jubilación laboral.

En compañía de sus hermanos, Francisco Guerrero llegó a Los Mochis en 1968 y su primer empleo fue vender EL DEBATE y periódicos viejos en los mercados, el cual se usaba para empaquetar frutas y verduras.

Ese mismo año, Los Cañeros de Los Mochis ganaron su primer campeonato de la Liga Mexicana del Pacífico, en la temporada 1968-1969, y los jugadores, acompañados de su afición, llegaron a EL DEBATE a celebrar el triunfo; para ellos y para todos los mochitenses esta empresa es y será siempre un icono, "fue en ese momento en que sentí identidad con este periódico y que me enamoré de mi trabajo", dijo don Kiko.

“EL DEBATE ha sido toda mi vida, toda la vida la pasé en esta empresa y gracias EL DEBATE pude trabajar y darle estudios a mis hijos, tengo un hijo licenciado en administración de empresas y otro abogado y la más chiquita está estudiando medicina y sé que gracias a este trabajo que tuve ella podrá graduarse”, comentó orgulloso.

La primera cámara

Kiko Guerrero recordó que en sus inicios le gustaba acompañar en su trabajo al fotógrafo Catarino Hernández, en ese entonces el único fotógrafo de planta en este periódico, con quien dio los primeros rondines en busca de la información.

“Cuando había muertos que ya estaban en estado de putrefacción, para no entrar él, me amarraba un pañuelo en la nariz y la boca, me colgaba la cámara y me decía cómo usarla. Fue como empecé a tomar fotos, ahí aprendí a usar la cámara”, recordó.

Con sentimientos encontrados, don Kiko Guerrero recorrió los pasillos del edificio de este matutino el día de su jubilación, recordó que en una ocasión, por el bulevar Macario Gaxiola se registró un incendio muy grande donde se quemaron cinco viviendas y a pesar de no tener experiencia acompañó a su amigo el fotógrafo.

“Cuando llegamos él se metió a tomar fotos al incendio y le explotó un tanque de gas muy cerca, en el aventón se le torció un tobillo y salió arrastrándose. Entonces me colgó la cámara y me dijo que me hiciera cargo porque él no podía hacerlo, al parecer estaba fracturado; yo estaba muy chico y fue el primer evento grande, pero el trabajo salió muy bien”.

Marcan su carrera

Recordó entre sus grandes actividades laborales la cobertura al avionazo de La Guajolota La Paz-Los Mochis, el que se estrelló en el hotel Colinas a causa de una intensa neblina. Dice que la aeronave anduvo volando muy bajo buscando la pista y chocó con el cerro donde estaba el Colinas. “Todos los pasajeros murieron al quemarse vivos”.

El trenazo Capomos-Guasave, hace poco más de 30 años, fue otro suceso que marcó su carrera. Asegura que era el tren de pasajeros que corría de Guadalajara a Nogales y en una noche muy lluviosa el tren se descarriló en un puente y se cayó. En el accidente hubo más de 100 muertos, “incluso anduvimos rescatando cadáveres de niños, mujeres, ancianos y de todo”, mencionó don Kiko al compartir esa experiencia.

En el famoso asalto al Banamex sintió de cerca la muerte, dice. Ese acontecimiento que recientemente cumplió 30 años, lo llevó a sentir las balas zumbando cerca de su cuerpo. “En esa ocasión estábamos el reportero y yo con el director de Seguridad Pública, cuando dijo que había que salir al Banamex porque estaban sonando las alarmas.

Se nos hizo fácil subirnos en el carro-patrulla que él traía y en menos de 5 minutos llegamos, pero se estacionó justo en la puerta del banco; ni él ni nosotros pensamos que los asaltantes estaban dentro del banco y en ese momento inició la balacera; nos salvamos de milagro y desde ese momento comenzamos a trabajar, a dar cobertura al suceso”, recordó.

El sepelio del Ceja Güera, la última captura del Chapo Guzmán en esta ciudad y la visita de varios presidentes de la República también pasaron por el lente de su cámara, así como el excandidato Luis Donaldo Colosio, a quien fotografió en Guasave, justo un día antes de ser asesinado en Tijuana.

“Trabajé 20 años en EL DEBATE de Los Mochis y otros 20 en el de Guasave. Toda la vida la entregué a esta empresa que amo y no lo considero trabajo, porque me gusta lo que hago y no sé qué voy a hacer sin esto”, concluyó.

El Perfil

Nombre: Francisco Guerrero Talavera

Fecha de nacimiento: 28 de abril del 1958

Lugar: Ciudad Madera, Chihuahua

Profesión: Periodista gráfico

Esposa: Olga Domínguez

Hijos: Édgar Francisco, Óscar Andrey y Nancy Joseline Guerrero Domínguez

