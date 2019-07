Falta de recursos paraliza la limpieza del dren Juárez

Los Mochis, Sinaloa.- Apesar de que existe el proyecto e incluso los trámites de solicitud de permisos para la limpieza del dren Juárez ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), es la falta de recursos lo que tiene en riesgo la realización de estos trabajos.

Solángel Sedano Fierro, directora de Desarrollo Urbano y Medio Ambien-te, precisó que son 20 millones de pesos los que se requieren, recurso que ve difícil que se los proporcione la federación, al menos en su totalidad.

“Sí vemos complicado el tema porque nosotros no veíamos cuánto iba a ser, teníamos de manera general lo del recurso pero no sabíamos hasta no tener el expediente completo; incluso, era más pero ellos (módulos de riego) hicieron un corte de los trabajos que habían hecho y lo que hacen falta son alrededor de 20 millones de pesos. Ahorita estamos esperando que se defina de dónde va a salir el recurso”.

Incertidumbre

La funcionaria dijo desconocer cómo se encuentran las arcas municipales para solventar este gasto que, subrayó, es una de las obras prioritarias tomando en consideración el desastre de inundaciones ocurrido el año pasado.

Solángel Sedano Fierro, directora de Desarrollo Urbano y Medio Ambien-te. El Debate

“Habría que ver cómo están las cajas, habría que preguntarle a la tesorera porque este tema es una prioridad; sin duda yo creo que el presidente debería tomar una decisión si hay en participación federal y si se ha hecho la gestión por parte del presidente en México tanto para los permisos como para los trabajos”, enfatizó.

Incluso, dijo que los módulos Santa Rosa y Taxtes entregaron un proyecto en el que se especifica cuál es el área a trabajar y cuáles son las desventajas de no hacerlo.

“Ese proyecto es el justificante para nosotros, para hacer más gestiones ante Semarnat y otras dependencias. Precisamente se fue parte de un anexo incluyendo lo de Protección Civil y todo lo que se levantó el año pasado con las inundaciones aquí en Ahome; ahorita estamos en espera del recurso que son alrededor de 20 millones de pesos sólo para la boca”, señaló.

Trabajos

Cuestionada sobre el avance de la solicitud del permiso ante Semarnat, la funcionaria municipal se limitó a explicar que derivado de la explicación que han dado los módulos de riego en la zona a trabajar existe vegetación nociva, enseres domésticos, llantas y un sinfín de basura.

“Sin duda son prioritarios estos trabajos. Aquí yo creo que hay que establecer nada más de cuánto se puede destinar en la cuestión municipal, es importante decir que aún estamos a tiempo pues esos trabajos se pueden hacer con lluvia”.