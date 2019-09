'Falta una materia de educación financiera'

Los Mochis, Sinaloa.- En las instituciones educativas, desde el nivel de primaria, falta implementar una materia de educación financiera, expuso Omar Ahumada Davizón.

El licenciado en Negocios Internacionales por el Tec de Monterrey, entrevistado minutos antes de iniciar su conferencia ¿Cómo construir tu libertad financiera?, dirigido a alumnos de preparatoria y universidad, en el Congreso Claves 2019 del CIE, manifestó que para el control y cuidado de las finanzas personales, en la escuela y en la vida, nadie enseña cómo hacerlo.

“Hoy muchas personas no tienen ahorros, no saben invertir, no saben cómo cuidar o generar un patrimonio. La intención de esta charla es empezar a sembrar en muchas personas el tema de educación financiera, lo que no están dando las escuelas, buscar implementarlo hoy, y es generar hábitos, generar visión de lo que se puede lograr hacer de una manera muy sencilla”, dijo.

Por ello, recalcó que al no haber una educación financiera en las escuelas, el 97 por ciento de los ciudadanos en el país no son libres financieramente, solo un 3 por ciento.

Los ricos se vuelven más ricos y las personas que no son ricas, no necesariamente pobres, no logran cómo salir de las deudas, ganar dinero para pagar deudas, entonces necesitamos generar cambios para lograrlo”.

Desde casa

El joven empresario manifestó que la educación financiera debe empezar desde casa y los padres deben fomentar en los hijos el ahorro.

Agregó que por eso son importantes los eventos como el Congreso Claves del CIE, para dar más información a la gente que no tuvo el acceso en su momento, de ahí la importancia que también se hayan hecho también talleres para adultos en este congreso.

“Estos adultos van a tener la oportunidad de educar a sus hijos en el tema financiero, de iniciar con la cultura del ahorro, de gastar solo en lo necesario, porque cuando uno empieza a darle a los hijos cosas que uno no puede pagar, también los empiezas a mal educar”.

El conferencista comentó que las personas se deben convertir en el mejor activo de sí mismos.

“Hoy la información vale oro. Gracias al internet hay mucha información. Que las personas se animen a invertir para saber más, en cursos, en diplomados, en coaching, en eso que necesitan saber más. Muchas veces si la persona se convierte en su mejor inversión, por consecuencia, eso les va a dar más dinero”.

Ahumada Davizón comentó que muchas veces las personas quieren invertir en negocios sin saber cuidar el dinero, por lo que mejor deberían de invertir en aprender a cuidarlo.

