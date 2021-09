Familia de Ahome acusa que el IMSS les niega medicamento

Los Mochis, Sinaloa.- Por casi un mes completo, una familia de Camayeca, Ahome, buscó un medicamento para su hijo que tiene discapacidad y que, además, sufre convulsiones.

Durante ese tiempo, en la clínica del IMSS ubicada en San Miguel Zapotitlán se le dijo que no había; sin embargo, este miércoles al acudir de nuevo se le confirmó que ya había llegado el código, pero se le negó pues la receta había caducado un día antes.

Lo traen en vueltas

Al respecto, Plácido “N” calificó como una irresponsabilidad lo hecho por el personal del instituto, pues además de conocerlo y saber que tenía mucho tiempo buscando el código, se le negó.

“Cómo es posible que me salgan con eso, casi un mes estuve buscando la medicina, es la que ocupa mi hijo porque convulsiona; ahora resulta que voy, me dicen que sí hay pero que no me la pueden dar porque mi receta ya venció.”

Evidentemente molesto y desesperado, el denunciante aseguró que por mucho tiempo ha batallado por lo mismo y ante la falta de la medicina la tiene que comprar, lo cual señaló que es injusto pues para eso tiene seguridad social.

Asimismo, comentó que no es posible que se le niegue el medicamento porque la receta venció mientras esperaba que llegara la medicina.