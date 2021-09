Familia de El Fuerte pierde su humilde casa en incendio: necesitan ayuda

El Fuerte, Sinaloa.- Con el rostro desencajado, con lágrimas a punto de brotar de sus ojos, Amalia Guadalupe Avilés Ruiz narró en tono triste los hechos de cómo un incendio consumía su humilde vivienda ubicada en la carretera a El Fuerte a la altura de un poblado conocido como las Cuatro Cruces.

Comentó que en la casa de adobe y madera que se componía de dos cuartos, afortunadamente el martes pasado no se encontraba nadie al momento del siniestro ya que siendo aproximadamente las 20:00 horas se dirigían ella y sus hijos con su madre.

“Después de que salimos pasaron como 15 minutos cuando unos vecinos nos comenzaron a gritar que de nuestra casa estaba saliendo humo. Quienes estuvieron cerca trataron de ayudarnos, pero como la casa se encuentra en una lomita y no hay agua cerca, no se pudo hacer nada, simplemente vimos con tristeza cómo el fuego destruía todo”, lamentó.

Pérdidas

La señora Amalia dijo que todos lo que tenían lo perdieron: camas, la estufa, el refrigerador, el televisor, el comedor, así como documentos importantes; pero está agradecida con Dios que a sus hijos no les haya pasado nada.

Con voz entrecortada, comentó que hasta el momento personal del sistema DIF de El Fuerte los ha apoyado con una cama y con despensas, pero lo que también necesita es ropa para sus seis hijos, así como para ella, pero principalmente sus hijos, ya que solo les quedó lo que traían puesto.

“La gente que de corazón nos desee apoyar, les pedimos alimento, pañales para mis dos gemelas así como ropa para mis hijos, o bien que nos ayuden con lo que puedan ya que nos quedamos en la calle”, subrayó.

La afectada dijo que desde que ocurrió el incendio se han estado yendo a dormir con su mamá, pero que también la vivienda de su madre es pequeña y ellos son ocho junto con su esposo y pues todos duermen en el piso o donde se pueden acomodar.

“Como les he dicho a las autoridades y a las personas que quieren ayudarnos, que nos traigan madera y láminas para tener un lugar en donde dormir y protegernos de la lluvia o de las inclemencias del tiempo. La casa es lo que más nos urge; no quiero decir que lo demás no, pero no queremos andar de arrimados con la familia, ya que somos muchos para estar en otra casa en donde también hay muchas personas”, resaltó.

Asimismo, dijo que según el personal de Protección Civil, de acuerdo a su peritaje, el fuego se inició debajo de una de las camas, pero lo curioso es que en ese momento no había nadie en la casa, estaba cerrada con llave; no obstante, como haya sido, la casa se destruyó totalmente.

Leer más: Cuándo comienza la vacunación covid de menores en México

“Y lo que queremos es que nos apoyen con material para construir una casa, no importa del material que sea, lo que queremos es una humilde casa para estar con mis hijos.”