Familia de El Tule pide ayuda para reconstruir su hogar tras explosión

Los Mochis, Sinaloa.- Una explosión derrumbó el hogar de una familia frente a sus ojos en el ejido El Tule, perteneciente a la sindicatura Higuera de Zaragoza. En instantes, las paredes de la humilde vivienda se desplomaron y con ellas toda una vida de trabajo.

María de Jesús Zaconi Moroyoqui, de 58 años de edad; su esposo y sus hijos lo perdieron todo, y acuden a la voluntad de la gente para reconstruir su vida.

Aquella tarde, doña María estaba cocinando cuando su esposo llegó a casa y se percató de una fuga de gas; intentó cerrar el tanque pero fue imposible: en segundos apareció una gran flama acompañada de una devastadora explosión.

“Compré 150 pesos de gas y cuando el del gas quiso cerrar el tanque me dijo: señora, este cilindro ya no le va a servir porque está barrido, no se puede cerrar’, y el otro muchacho lo cerró pero quedó tirando gas. Tenemos otro cilindro y ese estaba usando. Estaba haciendo comida de mediodía, estaba cocinando y llegó mi esposo; le dije que el tanque de gas ya no iba a servir porque tenía fuga. Se acercó, olió y me dijo que tenía fuga. Lo quiso apretar y ya no lo pudo cerrar, se tiró todo el gas. Y con la lumbre de la estufa, explotó”, expresó doña María.

Pérdida. Las paredes de la humilde vivienda se desplomaron y con ellas toda una vida de trabajo; afortunadamente todos los integrantes de la familia lograron salir a salvo. Foto: EL DEBATE

Lo perdieron todo

Afortunadamente todos lograron salir a salvo del inmueble para convertirse en testigos de la desgracia.

“En esta casa vivimos mi esposo, mis dos hijos y yo. Estábamos todos cuando fue la explosión; todos salimos corriendo, pero mi esposo no salía; yo me quería meter por él, pero no podía; a lo último salió. Gracias a Dios salimos corriendo cuando miramos la llama; en cuanto logramos salir cuando se escuchó la explosión”.

Apoyo. Ayer, las autoridades municipales acudieron a la vivienda afectada para brindar un poco de apoyo, así como lo hicieron vecinos y familiares. Foto: EL DEBATE

Familiares, amigos y vecinos dieron aviso al número de emergencias 911 y se unieron para sofocar el fuego.

“Entre todos empezaron a echar agua mientras llegaban los bomberos, gracias a Dios vinieron luego y apagaron el fuego que quedaba abajo de los escombros. Toda la gente de la comunidad nos ayudó, estamos muy agradecidos. Todos nos han estado apoyando, no nos dejan solos”.

Doña María agradece la buena voluntad de sus semejantes que les brindan un poco de aliento en media de la desgracia.

“Todos somos jornaleros, trabajamos en el campo por necesidad, ganamos el mínimo. Perdimos todo, las paredes se cayeron y todo lo que teníamos se quemó, nos quedamos sin nada. Una hija nos recibió en su casa, ahí estamos durmiendo. Pero su casa es chica y tiene su familia, necesitamos empezar de cero otra vez”.

Lamenta no tener un lugar donde refugiarse pero su fe la reconforta; acompañada de los suyos y con el apoyo de la gente confía en algún día poder tener un nuevo hogar.

Necesitamos que nos ayuden con lo poquito que puedan, ojalá Dios toque sus corazones, se los vamos a agradecer toda la vida; nunca nos imaginamos pasar esta tragedia, pero con la ayuda de Dios vamos a salir adelante”.

Ayuda

Esta familia necesita alimento, ropa y medicamentos. Doña María padece bronquitis asmático y diabetes.

Si usted desea ayudar a esta familia puede comunicarse al número: 66 81 52 76 56 con Cesia Calderón Pineda. Y si lo prefiere puede realizar su aportación económica al número de cuenta Bancoppel 4169 1603 8133 5612.

El domicilio se ubica sobre la calle Tres Marías en el poste número 4 en El Tule, Higuera de Zaragoza.