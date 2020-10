Familia de Juan Carlitos, de El Carrizo, Sinaloa, necesita ayuda para su tratamiento

Los Mochis, Sinaloa. Juan Carlitos es un pequeño de apenas 11 años de edad, originario de El Carrizo, municipio de Ahome, a quien desde hace varios años se le diagnosticó el corazón crecido y afecciones en algunos órganos; el pronóstico de los médicos era que en cualquier momento podría fallecer.

En el 2015, este pequeño guerrero tomó fuerzas y con la ilusión de vivir sus últimos días o años feliz, pidió a la ciudadanía, organizaciones civiles y hasta al Gobierno Federal le ayudaran a cumplir su sueño: volver a ver a su mamá, quien fue arrestada en Ecuador por caer en manos de un vendedor de drogas precisamente para ganar dinero y curar al niño.

Lucha

Después de alzar la voz y emprender esa lucha para que él y sus hermanitos tuvieran consigo a su madre; el sueño le fue cumplido, Juan Carlitos ya estaba a lado de la mujer que lo trajo al mundo.

Desde ese momento, el pequeño originario de El Carrizo ha pasado cada uno de sus días luchando para que su salud mejore o un logrado divino para que sus dolores desaparezcan, pero desgraciadamente aún no ha sucedido; él sigue en pie de guerra buscando vivir día a día.

Sin embargo, su abuela Edelmira Valenzuela se ve en la necesidad de nuevamente llegar a los corazones de la ciudadanía en busca de ayuda.

Y es que la señora comentó que cuando su nieto comenzó con el problema de salud y la detención de su hija, le prestaron una vivienda en la ciudad de Los Mochis; sin embargo, esta estaba conectada de manera directa a la energía eléctrica.

Entre el desespero de no ver mejoría por el pequeño y que la situación de su hija no mejoraba, no arreglaron la situación hasta que les llegó una multa de más de 30 mil pesos (esto fue hace apenas unos meses).

Ante esto, la CFE decidió cortar el servicio a esta familia, la cual tuvo que trasladarse a El Carrizo. La situación se complicó para Juan Carlitos porque es más tardada la atención debido al traslado tan largo cuando presenta crisis.

“Me llegó un papel de la Comisión con una multa, yo fui a preguntar y me dijeron que con 9 mil pesos podía pagar. Fui a las oficinas, yo llevaba dinero porque ya me habían dicho que podía pagar con poquito, tuve que pedir prestado aquí en El Carrizo. Me dijeron que no me iban a recibir el dinero, que primero me iban a hablar cuando ya me autorizaran el pago y pues me regresé a casa con el dinero. Así pasó un mes y dos meses y nunca me hablaron, el día de hoy no se han comunicado conmigo”, dijo.

Desespero

La situación se complicó al recibir más recibos de la luz que se suman a la multa existente, ya que debido a las crisis de Juan Carlitos y la pandemia por el COVID-19, se quedaron sin el dinero que había pedido prestado y ya no sabe de dónde sacar dinero para pagar la luz y poderse llevar al niño a la ciudad, en donde puede recibir atención médica más rápido cuando tiene una recaída.

“Lo que quiero es ver si alguien me pudiera ayudar para pagar esto que debo de la luz para podernos ir a Mochis, porque de aquí cuando se pone mal el niño, lo tenemos que llevar en ambulancia al Seguro viejo, pero tarda mucho, hace poquito tuvo una crisis de hemorragia en la nariz y por la boca, fue muy fuerte la crisis”, relató.

Y es que Edelmira, con profundo dolor, pero con las fuerzas del primer día que diagnosticaron al menor, comentó que de acuerdo a los médicos, Juan Carlitos está en el 90 por ciento de avance de su enfermedad, es decir, es cuestión de tiempo para que su paso por este mundo terrenal termine.

“Pues le está pasando lo que los doctores ya me habían dicho en Culiacán, que por su enfermedad iba a llegar el momento en el que tuviera crisis como las que ya le están dando, por ejemplo, él siempre tiene oxígeno para ayudar a sus pulmones, pero eso también le está afectando, porque lo hincha muy feo, por eso nosotros queremos irnos a la casa de Mochis para poderlo llevar rápido al seguro cuando tiene estas crisis, ojalá que alguien de buen corazón pudiera ayudarnos”.

Quien desee ayudar a la familia de Juan Carlitos puede hacerlo realizando su depósito en la tarjeta de BanCoppel 4169-1604-3778-6453 o bien, puede comunicarse directamente con la abuela de Juan Carlitos al 6681-68-16 03.

Para entender...

Juan Carlitos está enfermo del corazón y lucha por tener a mamá

En el 2015, Juan Carlitos a pesar de su enfermedad de corazón que afectó a otros órganos emprendió una lucha por volver a tener cerca a su mamá, quien había sido detenida en Ecuador.

Incluso, el menor decidió mandarle una carta al secretario de Relaciones Exteriores en ese momento para que le ayudara para la extradición de su mamá.

A esta lucha, Cruz Roja se sumó logrando que el menor junto a sus hermanos vieran a su mamá a través de una videollamada.