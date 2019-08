Familia de niño que cayó en socavón debe esperar: Jurídico

Los Mochis, Sinaloa.- Para que el municipio de Ahome cubra la indemnización a la familia del menor que perdió la vida al caer en un socavón en la colonia Estrella, es necesario que el Ministerio Público deslinde responsabilidades, aclaró Jonathan Gutiérrez Palomares.

El jurídico del municipio explicó que aún cuando ya existe la orden del juez del Juzgado Sexto de Distrito para el pago inmediato, aún no se establece si la responsabilidad de esta tragedia cae sobre la Comuna o la Japama.

Detalles

“Son temas que están regulados por la Auditoría Superior del Estado la cuestión del presupuesto, no podemos indemnizar si no hay una responsabilidad por parte del municipio o de Japama, no sabemos quién es la autoridad que va a deslindarse esa responsabilidad”, detalló.

El funcionario municipal dijo que lo que la familia del menor exige es únicamente un derecho de petición para posteriormente darle respuesta a la indemnización.

Asimismo, aseguró que en tanto se resuelva esta situación, el municipio está en la mejor disposición de cumplir con este tema.

El tema aún está en curso, está avanzando, estamos esperando nada más mientras nosotros seguimos con la intención de indemnizarlos”.

Postura

Gutiérrez Palomares explicó que para determinar la indemnización, el municipio debe enfocarse en lo que establece la Ley Federal del Trabajo, específicamente en su artículo 502, el cual señala que son al menos 5 mil salarios mínimos.

La familia exige una cantidad, no tengo el documento aquí a la mano exactamente, pero es muy elevada; no va de acuerdo ni está fundamentado en la Ley Federal del Trabajo”.

En cuanto al amparo que el Juzgado Sexto de Distrito concedió a la familia, afirmó que eso no significa que el Ayuntamiento haya perdido el juicio hasta en tanto no se resuelva la carpeta de investigación.