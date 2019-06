Familia pide ayuda para transformar la vida de Óscar

Los Mochis, Sinaloa.- Óscar Arturo Campos Berrelleza nació con labio leporino y paladar hendido; desde entonces su familia se ha esforzado por brindarle una mejor calidad de vida. Su madre, María del Consuelo Berrelleza Serrano, tiene 25 años y trabaja en una estancia para adultos mayores, mientras su esposo se gana la vida como vigilante.

“Fue muy difícil enterarme de sus afecciones de su carita porque son nuevos retos, yo no sabía a qué me iba a enfrentar; he luchado con él, ya lo operamos del labio leporino y estoy buscando que lo operen del paladar hendido”.

María Consuelo Berrelleza , mamá de Óscar. Foto: Jorge Cota/ EL DEBATE

Requiere cirugía

Óscar tiene un año y 10 meses de edad, sus defectos congénitos le provocan dificultad para comer y hablar, pero nada le impide ser un niño feliz.

Es un niño normal, juega, es muy amoroso, sabe que su mamá y su papá se van a trabajar y lo dejan con la abuela; mi mamá es todo para mí, porque ella nos ha apoyado en todo”.

Recibió atención médica en el Seguro Social de Los Mochis, pero a falta de un cirujano maxilofacial fue trasladado a Culiacán. “A Óscar lo vio un doctor en el IMSS de Los Mochis, se llama Mario Flores, es cirujano pediatra, pero no es cirujano de maxilofacial, lo que él ocupaba; nos hizo el favor de mandarlo al Seguro Social de Culiacán, fuimos pero el doctor no nos atendió”.

Lo operaron de labio leporino durante una jornadas de cirugías gratuitas que el sistema DIF Sinaloa llevó a cabo en el Hospital Naval de Mazatlán. “Me dijeron que mi niño era candidato para la operación de labio leporino porque era la primera; tenía un año y pasadito cuando lo operaron en Mazatlán, vinieron unos doctores de la Ciudad de México”.

El pequeño Óscar. Foto: Jorge Cota/ EL DEBATE

Su familia está dispuesta a todo para transformar su vida. “Cuando nos dieron la noticia de que el niño era candidato para la operación, buscamos por nuestros medios irnos a Mazatlán, boteamos en las calles, nuestra familia nos ayudó y nos fuimos. No nos cobraron los estudios preoperatorios porque nos los hicieron por medio del IMSS de Los Mochis, gracias al doctor Mario Flores, es el único doctor que me lo ha checado por su problema”.

Una buena noticia los llenó de esperanza: un médico que radica en Brasil llegará a Los Mochis a realizar una jornada de cirugías para corregir el paladar hendido. El especialista operará del 12 de julio al 2 de agosto.

“No lo conozco personalmente, pero le digo: Dios lo bendiga, porque la jornada que vendrá a hacer, es una labor muy noble. Lo contacté por Whatsapp y me dijo que el niño es candidato a la operación de paladar hendido, no cobrará honorarios, cobrará para pagar a la clínica que prestará el quirófano para operar y al anestesiólogo”.

La familia del niño pide apoyo para poder solventar los gastos. Foto: Jorge Cota/ EL DEBATE

María del Consuelo clama ayuda para reunir el recurso necesario para solventar la cirugía que cambiará la vida de su hijo. El monto asciende a los 50 mil pesos.

“Que Dios los bendiga por ponernos un poquito de atención, les pedimos que si está en sus posibilidades nos ayuden con lo que su corazón y su voluntad les diga. Nosotros vamos a luchar toda la vida por este bebé, porque si Diosito nos lo mandó así, lo vamos a sacar adelante; pido su ayuda económica, porque aunque nosotros trabajamos no podemos solventar una cirugía así”.

La malformación congénita de Óscar puede corregirse. Foto: EL DEBATE

La malformación congénita de Óscar puede corregirse, y su familia confía en la buena voluntad de la gente para lograrlo.

Quiero que mis hijos sean unos niños de bien, que puedan salir adelante; deseo que Óscar sea un niño sano, que pueda ir al kínder y a la escuela, que se prepare, porque como dicen: el estudio es lo único que yo le puedo dar”.

Claman ayuda

Si usted desea ayudar a esta familia puede comunicarse al número: 66 88 29 84 51 con María del Consuelo Berrelleza Serrano. O si lo prefiere puede realizar su aportación económica al número de cuenta de Banco Azteca: 4027 6641 4115 9883.