Familiares de Rodolfo aseguran que Nubia Ramos no les ha dado la cara

Los Mochis, Sinaloa.- En entrevista para EL DEBATE, Alejandra F, hermana de Rodolfo, desminitió a Nubia Ramos Carbajal y aseguró que la alcaldesa de El Fuerte en ningún momento se ha acercado con los familiares de la víctima, ni siquiera para darle sus condolencias.

Alejandra indicó que la familia lo único que pide es una indemnización justa para los hijos de Rodolfo y también para su madre, quien dependía económicamente de él.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Ella comentó que en las pláticas sostenidas en la Vicefiscalía entre la esposa de Rodolfo y los representantes del hijo de la alcaldesa Nubia Ramos Carbajal, estos últimos, de acuerdo con versión de su cuñada, le ofrecieron 150 mil pesos únicamente, con el argumento que no alcanzaba una indemnización porque según el día del accidente su hermano iba en estado de ebriedad, no portaba casco, y la motocicleta que conducía no traía las luces encendidas.

Eso es totalmente falso, hay un video que muestra que eso que dicen es mentira y lo vamos a mostrar en su momento”, indicó Alejandra.

Última noticias locales en los siguientes enlaces:

Noticias El Fuerte, Noticias Sinaloa

Agregó que están preparando otra manifestación de protesta, principalmente contra la alcaldesa de El Fuerte, y en los próximos días darán a conocer los detalles de dónde y cuándo se efectuará.

También puedes leer:

Motociclista muere en choque en El Fuerte, Sinaloa

Habitantes realizan marcha en El Fuerte para exigir justicia por la muerte del joven Rodolfo

Toman la carretera Los Mochis-El Fuerte para exigir solución al problema de contaminación del agua