Familiares de pacientes  Covid recurren  a la Cames ante falta de tanques de oxígeno en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Ante la falta de oxígeno y camas para pacientes Covid-19, familiares de enfermos han recurrido a la Comisión de Arbitraje Médico de Sinaloa (Cames)_en la zona norte para ser apoyados con las gestiones, informó Roberto Urías Mascareño.

“Con el Covid hay una saturación de camas y falta de tanques de oxígeno e insumos, y la gente recurre a nosotros para que los apoyemos. En algunos momentos les hemos ayudado con el Seguro Social para conseguir ciertos insumos, o con el Hospital General, que a veces no los quieren atender porque no hay camas, y uno mueve cielo, mar y tierra . Pero mucha gente no entiende que esta de pandemia rebasa al sector salud.”

El director jurídico en la zona norte de la Cames dijo que han estado trabajando a distancia, pero que ya reabrirán las oficinas el 3 de agosto.

Regresamos el 3 de agosto, pero estamos trabajando a distancia a través de los teléfonos de las oficinas y los correos electrónicos. Hemos estado muy al pendiente.”

Comentó que están pendientes dos quejas: una del Hospital General de Guasave y otra contra el Instituto Mexicano del Seguro Social de Los Mochis, de las cuales no ha recibido la documentación.

