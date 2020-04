Familiares de pacientes del IMSS de Los Mochis exigen información

Los Mochis, Sinaloa.- Desesperados de no saber el estado de salud de sus seres queridos, familiares de pacientes internos en el Hospital General de Zona Número 49 del IMSS denunciaron que el instituto está siendo negligente ante la contingencia por Covid-19.

Rosario Ramos declaró que hace más de una semana internaron a su mamá, la señora Toribia “N”, de 84 años de edad, con un cuadro de bronquitis y al día de hoy no saben el estado de salud pues se les ha negado cualquier tipo de información.

Enfado

“Hace más de 36 horas que no se nos da razón de nuestra paciente, no sabemos cómo está. Lo que queremos saber es qué tantos días tarda la prueba de Covid en llegar porque no puede ser que tengamos con nuestro paciente aquí ocho días y es hora que no sabemos qué pasa. Nosotros queremos saber si mi mamá tiene Covid porque ni eso nos han confirmado, pero sabemos que la tienen en el área de sospechosos”, indicó.

Viky Peñuelas señaló que el trato del personal de la clínica, especialmente del Departamento de Trabajo Social, no ha sido el adecuado pues les ocultan información.

“Pasa uno y otro y a nosotros los familiares de los pacientes sospechosos no nos dicen nada. El médico se va y no dicen nada, tienen que dar información. Hay gente que viene de fuera, que duerme aquí en la puerta, esperando que le digan algo de su familiar, pero eso no sucede”.

En ese sentido, Rosa María Peñuelas agregó que el trato que se les da a los pacientes es inhumano; incluso, afirmó que a ella le tocó limpiar el área en donde estaba su familiar pues nadie se acercaba.

“Aquí los trabajadores me tienen en un mal concepto porque me tocó cuidar a mi mamá y yo le tuve que quitar los sueros terminados porque nadie se quiso meter a esa área. La basura estaba ahí porque nadie quiso limpiar el cubículo, nunca entró un médico a revisarla, menos a darle medicamento”, asentó.

Quieren información

En tanto, Manuel Quiñónez mencionó que su hermano fue internado para que se le hiciera un drenado de pulmón ya que sufre de cirrosis, pero al día de hoy desconoce las condiciones en las que se encuentra su familiar.

“Nosotros cada tres meses lo traemos para que lo estabilicen, que le saquen el agua de los pulmones y lo que me dijeron es que lo iban a tener bajo observación por esa enfermedad que anda, pero mi hermano no venía por eso. Antes de que lo subieran a mi hermano yo lo vi normal, no tenía ningún síntoma de esa enfermedad. Nos dijeron que todos los días nos iban a dar información, pero el domingo fue el último día que supe de él.”

Asimismo, añadió que su mamá fue internada hace 8 días y no se le ha dado un informe. “Desde el domingo no sé nada de mi mamá, ella traía unos estudios que confirmaban que traía fiebres, mi mamá sufre de artritis. A los doctores les dimos los estudios, pero no los tomaron en cuenta. A ella también la pasaron al área de sospechoso de Covid y ella no ingresó por eso aquí; quiere decir que a todos los pacientes los están mandando para allá. Según les hicieron pruebas pero la verdad es que no sabemos si eso es verdad”.

Por último, Rafael “M” dijo que su papá se sentía mal, por lo que fue ingresado a la clínica, pero debido a la situación que impera en este, teme por la salud de su ser querido, por lo que pide que se le informe.

También te puede interesar:

Ayuntamiento de Ahome renta hotel para alojar a trabajadores del IMSS

Hospital General de Los Mochis da de alta a paciente que superó el Covid-19

Club Rotario de Los Mochis entrega donativos a hospitales