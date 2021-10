Familias de comunidades de El Fuerte se quedan nuevamente sin agua potable

El Fuerte, Sinaloa.- De nueva cuenta vecinos de comunidades como Vinaterías, Mochicahui y La Constancia, del municipio de El Fuerte, se quedaron sin el servicio de agua potable.

Este viernes, algunos fortenses molestos denunciaron que desde más de 24 horas les fue suspendido de manera total el servicio, lo que los tiene desesperados y molestos.

Molestia

“Desde ayer (jueves) en la tarde se fue el agua. No sabemos si el generador que pusieron cuando cortaron la luz se descompuso o de plano ya no compraron diesel. Lo que sí es que desde hace un día no tenemos nada de agua; no nos dieron ni chanza de agarrar para lavar, para el baño o bañarnos”, denunció una vecina La Constancia.

Asimismo, comentó que a pesar de que desde hace varios meses no cuentan con un servicio de calidad o, por lo menos, constante, el recibo no deja de llegarles, lo que les genera mayor molestia.

“Este problema ya lo tenemos desde hace mucho, pero nadie se quiere hacer responsable. Las autoridades que están porque dicen que ya se van y los vienen pues a ver si le ponen empeño. Lo malo es que mientras algo sucede pues aquí estamos sin agua y eso no nos parece justo”, abundó.

Antecedente

Cabe recordar que hace algunos meses la CFE decidió cortar el servicio de energía eléctrica en al menos 6 plantas potabilizadoras de El Fuerte debido a la deuda de casi 14 millones de pesos que la Japaf tiene con ellos.

Sin embargo, a pesar de que entre el municipio y el estado buscaron realizar un convenio y entregar como abono 8 millones de pesos, la Comisión se negó, y mientras tanto el corte del servicio se mantiene y las plantas laboran con generadores de energía.