Familias viven entre aguas negras en Higuera de Zaragoza

Los Mochis, Sinaloa.- Habitantes de la colonia Hidráulica en la sindicatura de Higuera de Zaragoza viven entre aguas negras.

Los vecinos señalan que el drenaje está colapsado desde hace varios años y ya no soportan los malos olores, además de la falta de atención de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama) para resolver un problema.

Inconformes por la situación, los vecinos afectados señalan que el agua contaminada se desborda a través de las coladeras y de los registros, provocando inundaciones dentro y fuera de sus viviendas.

“Tenemos años sufriendo por las aguas negras, aflora por los registros y las coladeras. Estamos inundados por dentro y fuera de los hogares. Es una peste y no podemos usar la regadera ni el baño. Ya lo reportamos a Japama, pero no viene nadie, no nos toman importancia”, puntualizó Elena Ramos.

Argumentan que las altas temperaturas aumentan los fétidos olores, por lo que permanecer en sus hogares se ha tornado insoportable. Los hogares ubicados en la zona más baja de la colonia, principalmente sobre la calle Miguel Hidalgo, desde la Juan Escutia hasta la Rosario Wode, son los más afectados.

“Estamos llenos de aguas negras adentro de la casa y en el patio, alrededor del lavadero; yo estoy enferma, no puedo caminar y mi hija trabaja. Estamos inundados y es una peste insoportable, me tengo que aguantar porque no puedo salirme. El cochinero sale de la regadera, no podemos bañarnos ni usar el baño. Rebosa el agua sucia. Le pedimos a Japama que venga porque no podemos vivir así, yo estoy enferma y hay niños chiquitos, nos vamos a enfermar”, expresó Lourdes Chavarría.

Falta de atención

Las familias de este sector refieren pagar por un servicio que no se les brinda de manera adecuada y solicitan la intervención de la autoridad municipal antes de que azoten las intensas lluvias en la región.

“Hablamos a Japama la semana pasada y nos dijeron que dentro de 15 días podían darnos solución. Yo los invité a mi casa para ver si ellos podían soportar la peste del drenaje. No se me hace justo que estemos pagando un servicio y no nos den solución. La casa se me va a llenar de aguas negras y ellos no van a venir a responder por todo lo que se me eche a perder. Mi hija no puede dormir en la recámara, el agua brota por la coladera, tuvimos que poner ladrillos para que no se meta el agua al cuarto”, detalló Claudia Valenzuela.

Manifiestan que ya no soportan vivir entre la peste de los drenajes colapsados y que la exposición al grave foco de infección les está provocando enfermedades gastrointestinales e infecciones en la piel.

Durante el todo día se ven forzados a respirar el hedor que despiden las aguas negras; además, debido al colapso del drenaje sanitario, se han visto impedidos a realizar sus necesidades fisiológicas en sus viviendas.