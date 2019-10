Familias viven entre aguas negras en el ejido Zapotillo

Los Mochis, Sinaloa.- Cansados por la falta de atención de la Japama a los drenajes colapsados en sus domicilios, habitantes del ejido Zapotillo número uno expusieron su inconformidad y solicitaron la intervención de la autoridad municipal para solucionar el problema.

Mario Verdugo, uno de los afectados, denunció que el registro de su vivienda se encuentra totalmente azolvado, lo que ha provocado el afloramiento de aguas negras sobre la calle Río Humaya justo a la altura del poste número dos.

“Tenemos cuatro meses con el problema de drenaje, está azolvado. Hemos llamado constantemente a la Japama y nos dicen que van a venir pero no vienen. Ya le hice la lucha de desazolvarlo, pero el problema viene de la red principal. Yo tengo una tiendita y los clientes no quieren llegar por la peste, me está perjudicando, pero principalmente es un riesgo latente para la salud de todas las personas”.

Señaló que el agua contaminada, además de producir olores fétidos, está propiciando la proliferación de moscos.

“Ya no aguantamos los moscos, tenemos el charco de agua sucia enfrente de nuestra casa y es un criadero de insectos, es un foco de infección. Yo he fumigado varias veces, pero mientras el agua siga aflorando continuará el problema”, añadió.

Afloramientos. Las aguas negras afloran de un registro domiciliario ubicado sobre la calle Río Humaya, justo a la altura del poste #2. Foto: Jorge Cota/ EL DEBATE

Un peligro latente

Vecinos del lugar también reportaron que personal de la paramunicipal acudió a reparar una fuga de agua potable; sin embargo, se retiraron sin cerrar la excavación ni señalizar el área.

“Es un peligro. Repararon la fuga pero dejaron el hoyo abierto. En la tarde ya no se mira, se pueden caer, por aquí pasan niños, personal de la tercera edad, motos, bicicletas, carros, todos están en riesgo”, indicó Olivia Flores.

Fuga de agua. Personal de la Japama acudió a reparar una fuga de agua potable, pero dejaron un gran agujero sin señalización a mitad de la calle. Foto: Jorge Cota/ EL DEBATE

Baño improvisado

Otra de las viviendas más afectadas se ubica sobre la avenida Río Quelite. Los habitantes dejaron de utilizar el sanitario porque el registro está azolvado.

“Tuvimos que dejar de usar el baño porque el drenaje está colapsado, se regresaba todo, improvisamos una letrina. Tenemos niños pequeños, ya se nos enfermaron de diarrea. Ya reportamos a la Japama pero no vienen”, dijo Perla Aboyte.

El agua contaminada encharcada está llena de lama, despide olores insoportables y es un foco de infección. “Ya no soportamos la peste ni los moscos”, manifestó Alberto Nieblas.