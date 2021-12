Fanibren, la influencer viajera que se divirtió en grande con El Pechocho en Tolobampo, Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- La influencer viajera Brenda Estefanía Rojas estuvo hace unos días en Topolobampo, municipio de Ahome, para conocer al famoso Pechocho, el querido delfín que todo Sinaloa ama y al que han visitado desde todos los lugares de la República Mexicana, pero que hoy está herido y su hábitat resguardado.

Fue hace cinco días que la joven originaria de la Ciudad de México publicó en su canal de Youtube, Fanibren, su experiencia, que calificó como grandiosa por haber tenido la oportunidad de convivir con un delfín libre, que habita en la ensenada El Bichi del puerto ahomense.

Y es que como ella misma lo describe en una de las fotografías que publicó en Facebook como parte de su viaje al puerto de Topolobampo, el delfín es su animal preferido y prometió jamás asistir a un espectáculo de estos mamíferos marinos después de que hace algunos años acudió a uno y se tomó una fotografía con uno de ellos.

“Fue en ese momento en el que pude ver su mirada, y con eso me bastó. Me bastó para comprometerme a mí misma no volver a acudir a un espectáculo de delfines”, comentó para acompañar una imagen de ella con una escultura que adorna el malecón.

Fanibren en su visita al puerto de Topolobampo, en Ahome, Sinaloa. Fotos: Captura de pantalla de video de Fanibren en Youtube y de Fanibren Facebook

Durante un viaje por la región, que incluyó un recorrido por el tren Chepe, la mexiquense se mostró feliz de poder conocer al Pechocho, el delfín que desde hace décadas habita en las cálidas aguas del golfo de California tras perder a su mamá luego de una catástrofe natural.

Ahí, Brenda Rojas, o Fanibren, acarició al animal de sus amores y pudo constatar su nobleza y lo amigable que es, además de darse un chapuzón junto a él, pues durante una de sus maniobras cayó a las aguas de la ensenada y se le complicó un poco volver a subir a la embarcación.

Fanibren disfrutó haber conocido al delfín El Pechocho durante su viaje a Topolobampo. Fotos: Captura de pantalla de video de Fanibren en Youtube y de Fanibren Facebook

Sorprendida y feliz por esta aventura, Fanibren partió rumbo a su próximo destino no sin antes invitar a todos los turistas a visitar este rincón de México, que tiene entre sus aguas a uno de sus más grandes tesoros: el Pechocho.