Farmacovigilancia de la vacuna covid, importante para cotejo de reacciones en México

Los Mochis, Sinaloa.- La importancia de realizar la farmacovigilancia de la vacuna covid-19 estriba en que es mucho mejor que las personas cuando sean vacunadas hagan algún reporte sobre cuáles fueron las reacciones que sintieron para poder llevar un cotejo mucho más idóneo en México, manifestó Reyna Michelle Mexía Beltrán.

La presidenta del Colegio de Médicos Generales y Familiares de Los Mochis y vicepresidenta de la Asociación de Residentes y Médicos Familiares de Los Mochis expuso que todos los reportes obtenidos al respecto en su mayoría se llevan en Europa, en proporción de continentes.

“De tal manera, que los síntomas que conocemos que se pueden presentar en cada una de las vacunas aplicadas dependiendo de cómo están conformadas, son por los datos que se estuvieron estipulando ya, que en un 70 por ciento fue por mujeres que reportaron datos, y hay demasiadas cosas que se han visto y que si se le da seguimiento, no solamente va a ser una señal, sino que va a ser probablemente una área de oportunidad para darle mejoras sobre la utilización y sobre el excipiente o el vehículo en que se hizo la vacuna”, dijo.

Añadió que donde se puede encontrar la información sobre los eventos atribuidos a la vacuna es por medio de las vías técnicas de cada biológico que se está modificando conforme se llevan a cabo los síntomas que está presentando la población.



Sintomatología

“Actualmente, el grupo etario que mayor tiene evaluaciones son los de 18 a 44 años, y es género femenino, y en Europa, pero ahora que ya se están autorizando vacunas como la Pfizer en otros países de los 12 a los 18 años, pues van a empezar a subirse las estadísticas de los síntomas de presentación, que su gran mayoría son dolor local en el brazo, fiebre, dolor muscular, cansancio, algunas producen hipoglucemia, o sea se baja el azúcar, somnolencia excesiva.”

Agregó que en las cuestiones más graves ha habido problema del síndrome de Guillain-Barré o algunas encefalopatías que están desencadenando alteraciones en la calidad de vida de las personas, pero que atendidas de manera adecuada tienen muy buena evolución.

Destacó que las reacciones no graves no deben verse como algo normal, pues no debería de sentirse nada, a pesar de que es un biológico, independientemente de que puede ser el proceso de realización de la vacuna, pero que lo importante radica en hacer conciencia en la población para que cualquier síntoma de la vacuna lo comunique al médico tratante o al área de epidemiología para tener una estadística más perteneciente a México.

Leer más: Siguen los contagios de Covid-19 en niños y jóvenes en Mazatlán

La doctora Mexía impartió la noche del miércoles un curso virtual a personal médico de México y Latinoamérica a solicitud de Medical Legal Center y del área de enseñanza del Hospital General de Los Mochis sobre la importancia de realizar farmacovigilancias de las vacunas covid en México.