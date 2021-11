Faustina impregna de amor cada corona para el Día de Muertos en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Cada año, Faustina Ayala Heredia elabora coronas para el Día de Muertos en San Miguel Zapotitlán, Ahome.

Tiene 71 años de edad, es viuda y matriarca de una gran familia de hijos, nietos y bisnietos herederos de un oficio dedicado a honrar la memoria de los fieles difuntos.

Nació en la comunidad de Zapotillo y estudió hasta el quinto grado de primaria por falta de recursos económicos. Su padre trabajó como jornalero surcando los campos de cultivo bajo los rayos del sol durante toda su vida y su madre se dedicó al cuidado de sus hijos.

Faustina empezó a trabajar desde los 10 años de edad para ayudar a solventar los gastos del hogar, hacía mandados de los vecinos de la comunidad a cambio de unas monedas y vendía raspados con su entrañable amiga Dora.

Durante su adolescencia fue trabajadora doméstica y ayudante de cocina en el mercado de San Miguel Zapotitlán, y fue en esta etapa de su vida cuando aprendió a elaborar las coronas para el Día de Muertos observando a su querida vecina Chayo.

Cada año, al iniciar la temporada otoñal, Faustina visitó a su vecina para aprender el oficio y empezó a crear sus primeras coronas para honrar la memoria de sus seres queridos que partieron de este mundo.

A los 19 años de edad conoció a Gamaliel Arnold Rábago, un apuesto policía de San Miguel Zapotitlán que la conquistó y se convirtió en el gran amor de su vida. Se casaron y formaron una hermosa familia.

Una vez establecida en San Miguel Zapotitlán, Faustina empezó a trabajar en la cuadrilla de limpieza en el mercado del pueblo y abrió su propia refresquería en un pequeño local, lo hizo durante décadas hasta que se pensionó.

Desde aquellos tiempos, hace más de cinco décadas, Faustina se ha dedicado fervientemente a la elaboración de coronas para el Día de Muertos y ha mantenido vivo uno de los oficios más arraigados de la región que se resiste a fenecer.

Su faena empieza con los primeros despuntes del sol hasta el ocaso, su humilde hogar se convierte en un taller improvisado donde abundan los colores y la nostalgia de un oficio que entrañó hace más de 52 años y atesora.

"Quiero hacer coronas hasta que Dios me preste vida, lo he hecho toda mi vida y nada me hace más feliz", expresó.

Faustina crea cientos de coronas con la habilidad que solo brinda la experiencia y en cada una deja el alma. Con los años y el cansancio a cuestas, permanece días enteros entregada al oficio con devoción y se enorgullece al contemplar sus creaciones terminadas.

Agradece a Dios estar viva, rodeada de su familia que tanto ama y trabajando en medio de una contingencia sanitaria que ha dejado una insondable estela de dolor en los corazones de millones de personas en el mundo, y no da tregua.