Fecha para captura de camarón molesta a los pescadores

Los Mochis, Sinaloa.- Entre los productores de bahías existe un marcado descontento e inconformidad por las fechas decretadas por las autoridades de pesca para iniciar las labores de captura del camarón en el Pacífico mexicano a partir del 24 de septiembre.

Martín Ángel Sánchez, secretario de la Cooperativa Pescadores Auténticos de El Jitzámuri, señaló que sin lugar a dudas se les viene un panorama sumamente complicado este año como pescadores.

Dijo que la fecha anunciada para salir a pescar el camarón, en este caso el 24 de septiembre, representa para los pescadores de bahías un golpe durísimo, ya que en realidad en estos momentos no cuentan con otras opciones para subsistir.

“Si hubiera otros productos a los cuales podría enfocarse el pescador mientras llega el camarón, como podría pensarse en estos momentos la jaiba, no fuera tanto el impacto negativo, pero el problema es que no hay suficiente producto. La realidad es que no ha habido producto”, destacó.

Para describir la difícil situación que enfrenta, explicó que en el caso de la cooperativa a la que pertenecen está integrada por 30 pescadores, pero resulta que solo trabajan tres y a muy duras penas porque no hay suficiente producto, pues apenas logran las 40 y los 50 kilos de jaiba, rendimientos que son muy bajos. Comentó que un problema que golpea al sector es el alto costo de la gasolina, ya que se las venden a 22 pesos el litro.

Se saldrá el camarón

Por su parte, la presidenta de la Cooperativa Brecha de Temancancari indicó que con estas fechas los están orillando a una situación muy riesgosa.

Dijo que cuando llegue el 24 de septiembre ya todo el camarón se habrá salido de la bahía y enfrentarán serios problemas para obtener las capturas necesarias para poder cubrir los altos costos de operación de las embarcaciones.

Señaló que al fijarse estas fechas queda demostrado que el gobierno les está dando totalmente la espalda a los pescadores porque entre más se lleven las fechas de apertura de la pesca, les están pegando a los pescadores de bahías en todos los sentidos y esto es muy doloroso.