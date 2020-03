Feministas realizan marcha en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Alrededor de medio centenar de jóvenes, vestidas con pañuelos y con pancartas, realizaron una marcha por distintas calles de Los Mochis y en estos momentos se encuentran frente a la Vicefiscalía Zona Norte.

A las 18:00 horas las manifestantes colocaron carteles en las paredes del edificio de la Vicefiscalía Zona Norte, en el que se aprecian mensajes como "El Estado no me cuida, el Estado me mata", "México lindo y querido, y machista y homofóbico y misógino y asesino", "Vengo en representación de todas esas mujeres que callaron, volaron, desmembraron o amenazaron", entre otros.

Además, colocaron al menos una docena de imágenes en las que se aprecian jóvenes que lamentablemente perdieron la vida, junto a un breve texto explicando lo que les ocurrió.

Cerca de las 18:00 horas las manifestantes se retiraron del lugar, sin ocasionar incidentes mayores.