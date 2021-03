Fernández Noroña lamenta que no pudiera corregirse el gobierno de Billy Chapman en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- En su visita a Los Mochis durante su gira por Sinaloa, el diputado federal petista Gerardo Fernández Noroña, expresó que ha habido muchas críticas respecto al gobierno del alcalde de Ahome con licencia, Manuel Guillermo Chapman Moreno.

"Sé que habido muchas críticas y ha habido descontento, sé que al parecer no se cubrieron las expectativas que se esperaban. Lo que hay que hacer es tomar las decisiones para que cada vez haya mejores servidores públicos".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El legislador comentó que para ver cómo es la gente hay que darles dinero y poder.

Leer más: Conflicto entre Billy Chapman y Angelina Valenzuela, en la mira del Gabinete de Seguridad de AMLO

Mi abuela que era muy singular, decía que el poder a los inteligentes los nubla y el poder a los pend#$%& los vuelve locos".

Mencionó que con el poder hay gente que se pierde y otra que se consolida y se desarrolla.

"A mí sí me comentaron en varias ocasiones que el gobierno (de Ahome) no estaba a la altura y buscamos ahí que pudiera eso corregirse y no se corrigió, yo lo lamento".

Agregó: "Pero sí quiero decirles lo que digo en todos los lugares, si el alcalde o alcaldesa no son las autoridades que deberían ser, no están cumpliendo la responsabilidad, a quién le toca resolver eso, ni modo que yo vaya a venir a nalguear al alcalde, le toca al pueblo poner orden".

Añadió que le toca al pueblo decidir, ya que es este el que pone y quita.

Aunque sea un compañero, si no funciona pues a un lado", destacó.

Gerardo Fernández Noroña en su visita en Los Mochis. Foto: Debate

Comentó que se acepta esa crítica y esa situación, pero que también consideró que el pueblo no debe quedarse sólo en votar sino que debe empujar para que este cambio se lleve con mayor profundidad.

Leer más: Directivos del Colegio Mochis exigen disculpa pública al alcalde Billy Chapman

Fernández Noroña expuso que a los alcaldes que llegaron por el PT en la coalición con Morena, habría que juzgar si hicieron buenos o malos gobiernos.

"Donde sí hicieron buenos gobiernos hay que ratificarles la confianza, seguirlos apoyando. Donde el pueblo no te quiere donde hiciste un mal gobierno, donde hay un repudio, porque no sólo hay compañeros y compañeras que no han entendido que esto ya cambió, hay quienes tuvieron el honor de tener responsabilidades públicas y no entienden que esto ya cambió y han seguido reproduciendo lo mismo. A esos hay que hacerlos a un lado".