Fiestas dejan mala imagen a Club de Leones

Los Mochis.- Vecinos del sector Jardines del Valle y colonia Scally que circulan diariamente por enfrente del Club de Leones de Los Mochis, lamentaron la pésima imagen que este organismo tiene después de cada fiesta. Y es que este domingo amanecieron botellas, vasos y cartones de cerveza esparcidos por casi una cuadra con origen en el salón de fiestas de este mismo club, y lo peor dicen, es que no limpian a tiempo, pues ayer por la tarde el lugar seguía igual de sucio.

La empleada de un comercio de ese sector aseguró que no es la primera vez que esto pasa y a pesar de la mala imagen del lugar, ni las autoridades ni los propietarios o socios del club han atendido el problema. “Hay botellas, cartones, vasos, basura de frituras y botanas en toda la banqueta de casi toda la cuadra, es un cochinero, pero lo peor es que hay botellas quebradas y muchos vidrios que pueden ponchar bicicletas, motos o lastimar a una persona que camine por ahí”, lamentó la empleada, quien se negó a dar su nombre por miedo a represalias.

En este sentido, hizo un llamado a las autoridades para que exijan a los dueños o socios del lugar respetar la vía pública para que no pongan en riesgo a los peatones que al día siguiente de las fiestas circulan por esa banqueta.

Entrevistado en el lugar, mientras caminaba por esa misma banqueta, Rodrigo Armenta, vecino del sector Scally lamentó la suciedad y mala imagen del lugar y pidió a las autoridades poner orden en este problema que, si bien, dijo, no es recurrente tampoco es la primera vez que pasa y además de la mala imagen, pone en riesgo al peatón.

No es necesario recordar ni a las autoridades ni a los dueños del lugar, ellos saben cuáles son sus obligaciones, deben hacer un chequeo en los lugares donde otorgan permisos y de no cumplirse con los requisitos, no volver a dar permisos