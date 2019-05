Fijan precio de las flores para el Día de la Madres

Los Mochis, Sinaloa.- En reunión floristas con Profeco e Inspección y Normatividad fijaron el precio de las flores para este 10 de mayo.

Con diferencia al 14 de febrero, los cambios que que se presentaron fue en el precio de las rosas. La docena bajó 30 pesos, quedando en 250. Mientras que en comparación del año pasado, la gladiola tuvo un incremento de 10 por ciento. El precio de la docena de esta flor de 70 subió a 80 pesos para este 10 de mayo. Los floristas dijeron que el alza en el precio es por su escasez.

Los floristas pidieron tanto a la Profeco como a Inspección y Normatividad ser vigilantes para que se respeten los precios y no exista la competencia desleal como la que se presentó el 14 de febrero, donde algunos tuvieron pérdidas arriba del 80 por ciento.

Cómo fue el caso de Carolina Montoya de Florería París. "Tuve pérdidas de un 80 por ciento, del cual no me recupero. Pusieron muchísima competencia a mi alrededor. Era muchísima gente, vendían paquetes de rosas, no vendían ramos, vendían paquetes, el paquete lo daban súper barato. Estamos pidiendo que nos ayuden un poquito más y que quiten a toda esa gente, que no les den permiso porque la verdad sí nos afectan", dijo.

Por su parte, Marco Vinicio Contreras Bringas, director de Inspección y Normatividad de Ahome, mencionó que los precios que se fijaron se tienen que respetar y en coordinación con la Profeco serán vigilantes de que estos no se alteren.

Manifestó que ya están listos para el operativo del 10 de mayo.

Vamos a poner el mayor número de elementos posible en este operativo. El cual empieza con los precios desde el día de hoy. Pero lo más fuerte será el 10 de mayo durante las primeras horas del día para reforzar ese operativo".

Asimismo, expuso que en esta ocasión solo se otorgaron tres permisos nuevos.

"El máximo de permisos otorgados el año pasado fue de 88 permisos que incluye panteones, exteriores de florerías y de comercios establecidos, y los ambulantes que se instalan en puntos de los bulevares y en algunos puntos de la ciudad. El número va a ser menor porque llevamos 66 permisos hasta el año pasado. Vamos a aclarar si hay permisos nuevos, pero son dados a personas con establecimientos y a florerías nuevas. Creo que tengo una solicitud de 3 permisos nuevos pero son en ese tenor y son los únicos que vamos a autorizar nuevos", dijo.

Destacó que en ningún puesto ambulante o en panteones se van a autorizar peemisos nuevos.

Recalcó que para evitar la competencia desleal la dirección va a ser un operativo todo el 10 de mato para que la reglamentación se respete y que solamente van a tener la opción de vender flores las personas que tengan su permiso establecido.

"Si se les detecta a personas que no tengan el permiso y que estén trabajando otro giro o que no sea el titular del permiso, se les procederá primeramente a invitarlos a que se retiren porque la dinámica de nuestro gobierno siempre va tratar de tener un acercamiento con la gente, pero si no acatan las indicaciones, se tiene que proceder con el decomiso o una multa, incluso un retiro por la fuerza".

César René Galvez, representante de Profeco de Los Mochis, se comprometió a tener sinergia con Inspección y Normatividad para apoyarlos en la cuestión de los vendedores de flores informales.

Expuso que la depreciación o el incremento del precio debe de llevar consigo una sanción por Inspección, asimismo, mencionó que los establecimientos o lugares donde se venderá la flor deben tener la lista de precios a la vista.

Por su parte, Serapio Mejía Moreno, presidente de la sección especializada de florerías de la Canaco Los Mochis, comentó que la meta de venta es igualar la del año pasado.