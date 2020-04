Filas y aglomeración de gente en tiendas, bancos y hospitales de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Largas filas y evidente aglomeración de personas se genera en la central de abastos, tiendas de autoservicio, bancos y hospitales; sin embargo, muchos de los usuarios no cuentan con cubrebocas, guantes o algún otro artículo preventivo ante un posible contagio del coronavirus.

En un recorrido realizado por fotoperiodistas de este matutino se pudo constatar que aunque en algunos lugares se exige respetar la sana distancia y el uso de gel antibacterial, existen áreas donde esto no se respeta y donde no cuentan con cubrebocas o gel para todos, lo que genera preocupación entre quienes deciden no hacer trámites bancarios, de salud o compras para evitar el contacto social y el posible contagio.

El llamado de #QuédateEnCasa sigue vigente.

Para obtener las últimas noticias sobre coronavirus, regístrate dando clic en este espacio y te enviaremos la información al instante.

También te puede interesar:

PRI Ahome donará máscaras protectoras en Hospitales de Los Mochis

Seguridad Pública de Ahome estará vigilante de que se cumpla la ley seca

Siguen operativos a transporte de personal campo en el norte de Sinaloa