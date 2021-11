Finalizan foros informativos sobre la planta de fertilizantes de Topolobampo, Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Tal como lo marca el calendario previo a la consulta ciudadana, este miércoles concluyeron de manera satisfactoria los foros informativos sobre la planta de fertilizantes.

Benito Mirón López, director de Participación Social de la Secretaría de Gobernación recordó que se trató de una etapa en donde se otorgaron 11 asambleas en donde se pudo hablar del proyecto que se construye en el puerto de Topolobampo, Ahome, pero lo más importante, se pudo conocer las inquietudes de la ciudadanía.

Asimismo, precisó que a partir de este jueves 25 al 27 de noviembre inicia una segunda fase deliberativa, es decir, en este tiempo el gobierno Federal ya no compartirá más información sobre la planta.

Leer más: ¡Al servicio! Desde anoche el Ayuntamiento recolecta la basura en Ahome

"En la fase que inicia mañana es un tiempo para que reflexionen sobre la información que se les ha dado y puedan emitir su voto el domingo 28 de noviembre, en este ejercicio van a poder participar todos los ciudadanos en las 26 casillas que están siendo instaladas en Ahome y también los ciudadanos de Guasave en las tres casillas a instalar en ese municipio y una sola casilla en Mochicahui, El Fuerte para que también puedan manifestarse".

Asimismo agregó que este proceso tiene fundamento legal muy sólido basada en la Constitución Política pero también es un ejercicio que tiene legitimidad además de legalidad que la da la gente que se apropia de ese ejercicio al salir a votar.

"No sólo es legal y legitimo sino que también es transparente porque tenemos un comité ciudadano que ha sido seleccionado de hombres y mujeres más destacados que compone nuestra sociedad, de trayectoria transparente de Ahome, Guasave y El Fuerte, ellos participarán aquí, están vigilando que se esté dando suficiente información y en la consulta pues darán conteo final".

Por último, invitó a la ciudadanía a salir a emitir su voto este domingo 28 de noviembre pues al final, el resultado de ésta definirá la permanencia o el retiro definitivo del proyecto.

Por su parte, Alejandro Olivera, director de evaluación de proyectos industriales de la dirección general de Impacto y Riesgo Ambiental del gobierno Federal explicó a los presentes las condiciones ambientales de está planta haciendo alusión a qué está empresa (GPO) cumplió con los trámites que tienen que ver con el medio ambiente.

"Además de la manifestación de impacto ambiental se tienen que hacer otros trámites como el riesgo, ahorita estamos hablando de amoniaco qué es la que se va a producir y transportar, el diseño tiene que cumplir con estándares muy altos".

Por último, el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros destacó que esté proyecto generará por lo menos 14 mil empleos dándose prioridad a los habitantes del norte del estado de Sinaloa.

Leer más: El 28 de noviembre será el sorteo de conscriptos en Los Mochis

"Hoy se nos presenta la oportunidad que es la planta para nuestro municipio y ciudad vuelva a detonar que tanta falta nos hace. La planta llegó a Topolobampo y es por su conexión, es un punto estratégico, no es un capricho el quererla hacer aquí. Claro que es peligroso manejar el gas pero díganme las amas de casa si no manejan gas y los que trabajan en el campo si no manejan amoniaco", señaló.