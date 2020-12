Finita Narcio pinta la Navidad por una gran causa en beneficio de los tarahumaras, desde Los Mochis, Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- La solidaridad humana, en estos tiempos difíciles con las personas más vulnerables, tiene nombres y apellidos, y también colores para pintar la Navidad y las cosas bellas de la vida. Una de estas personas solidarias es Josefina Narcio de Hallal, una bella dama de Los Mochis que se ha caracterizado por su generosidad al ayudar desde hace mucho tiempo a los tarahumaras que habitan en la sierra de Chihuahua.

Este año ha sido muy fructífero para la artista, pues se ha dedicado a pintar botellas con motivos navideños para cambiarlas por víveres y ropa invernal para estas personas que viven en extrema situación de marginación. A sus 86 años de edad, Finita continúa creando a través de la pintura y la escritura.

“Durante este tiempo de pandemia no hemos salido para nada, pero yo no me enfado, no tengo tiempo de aburrirme, dedico mi tiempo a pintar botellas y a escribir”, comenta la creativa y activa dama. Actualmente cuenta con varios libros terminados, entre novela, cuento, poemas y canciones que le ha compuesto a Los Mochis, Topolobampo, El Fuerte y Ahome.

Su labor altruista

Enviar ayuda a la Sierra Tarahumara es una loable labor altruista que Finita Narcio de Hallal inició en el año 2012 cuando su hija Katy, guía de turistas en Creel, Chihuahua, le platicó la dura situación que viven las niñas y niños en la Sierra Tarahumara, y decidió sumarse a la causa con la ayuda de víveres y ropa que logró reunir con el apoyo de su familia y amistades, y pudo enviar por tren a estas personas necesitadas. Y en agradecimiento por su ayuda, ella les regaló botellas de cristal pintadas por sus manos. Desde entonces Finita se ha dedicado a realizar estas obras artesanales que hace con pintura al óleo con motivos navideños, frutos y flores del paisaje regional sinaloense.

Más de 100 botellas ha pintado Finita Narcio para regalar a quien se una a la noble causa. Foto: Mirella López

Este año comenta que comenzó esta labor al inicio de la pandemia, y a la fecha a logrado pintar más de cien botellas para regalar a quien se una a esta noble causa de aportar desde alimentos, juguetes, ropa y cobijas para los habitantes de la Sierra Tarahumara que sufren del crudo invierno.

Los interesados pueden llamar al teléfono 66 8 812 67 02.

Su obra literaria

Josefina Narcio Trasviña de Hallal quiso escribir un libro sobre la vida de su familia que ha titulado El alma tiene cien ojos, una novela biográfica de sus abuelos y su padre Antonio Narcio quien era el tenedor de libros, de origen francés radicado en una hacienda en Villa Unión.

Otra de sus obras terminadas es la novela Azares clandestinos sobre la vida en México en la época de Plutarco Elías Calles, en la guerra cristera que narra la vida de Camilia, una mujer de la sierra que se enamora de un teniente del ejército, ambientada en la sierra sinaloense, y que escribió en un taller literario impartido en el Colegio del Valle.

La novela Soledad es otra de sus obras de la época de la Revolución Mexicana, ambientada en Sinaloa de Leyva con tintes fantasmagóricos, así como su narración El día de las guayaberas.

De alguna manera piensa que la escritura, los personajes de ficción, es también una búsqueda que tiene que ver con hechos reales, el caos y el orden, explica Finita.

Su última obra es un cuento titulado Imperio de humo, basado en la vida de Benjamín Francis Johnston, dueño de la Compañía Azucarera, que empezó a escribir cuando cerraron esta fábrica azucarera de Los Mochis.