Fiscal de Sinaloa fue obligado a renunciar; le quedaban 2 años para cumplir su período: López Félix

Los Mochis, Sinaloa.- El fiscal de Sinaloa, Juan José Ríos Estavillo fue presionado para que presentara su renuncia, fue un acuerdo "bajo el agua" para que no culminara el período por el que fue designado que se cumpliría en el 2024, expresó Martín López Félix.

El expresidente del Colegio de Abogados Roberto Pérez Jacobo dijo que al parecer la renuncia obligada fue a petición de quién busca ser Secretario General de Gobierno, quien en su momento fue presidente del Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa y que al parecer acosó a una Juez, y que fue exhibido e su momento por Ríos Estavillo.

"Existe al parecer una denuncia penal de Ríos Estavillo en contra de Enrique Inzunza por el supuesto acoso a una Juez del fuero común. Ese fue el arreglo al que llegó Ríos Estavillo con Rubén Rocha, presuntamente para su renuncia.

"No hay otra respuesta. Ríos Estavillo fue un fiscal muy gris ya que no cumplió con su objetivo de reducir los índices de violencia en la entidad, pero ese no fue el motivo de su renuncia al cargo de fiscal", subrayó.

López Félix calificó como lamentable que Rubén Rocha Moya esté actuando como gobernador, es decir, aún no asume la gobernatura y ya está haciendo cambios, sobre todo en esa dependencia que quedará acéfala la fiscalía.

"Eso que está presuntamente haciendo Rubén Rocha Moya de pedir la cabeza del fiscal

es un atentado contra la ley, debido a que aún le quedaban 2 años para cumplir su período de tiempo" enfatizó.

López Félix dijo que las nuevas autoridades dejan mucho que desear; no obstante las mujeres del grupo son mayoría, por lo que de manera organizada darán muestras de que si saben hacer las cosas.