Flavio rompe paradigmas al hacer tortillas de harina a mano

Los Mochis, Sinaloa.- Rompiendo paradigmas, Flavio Alvarado trabaja haciendo tortillas de harina, a mano, en el negocio familiar que emprendió junto a su esposa, Karina Fuentes, hace 9 años en Sinaloa de Leyva y que decidieron trasladar a la ciudad de Los Mochis.

Mientras extiende tortillas con el bolillo para que su esposa las ponga en el comal, Flavio sonríe porque le comentan lo extraño que es ver a un hombre haciendo este trabajo; sin embargo, él dice sentirse bendecido de poder hacerlo para sostener la economía del hogar, pues los trabajos son escasos, dice, y todos de bajo sueldo.

Sí me dicen que es raro que un hombre haga tortillas, pero les digo que el hombre también come. Es una bendición poder hacer esto, no todos se animan, pero todos lo podemos hacer