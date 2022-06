Flor Serrano: Me salí del PRI por el hartazgo social y la falta de apoyo

Los Mochis, Sinaloa.- El Partido Revolu-cionario Institucional se quedó sin una de sus operadoras “estrellas”: Florentina Serrano Topete.

Flor, como mejor se le conoce, se fue del Partido Revolucionario Institucional por dos razones fundamentales: el hartazgo social y a que este organismo político abandonó los principios de su lucha.

Además, señala que los candidatos priistas no cumplieron la expectativa de la ciudadanía ahomense, debido a que al momento de llegar al poder se olvidan de la gente de a pie.

Ahora está en el partido Movimiento Ciudadano en Ahome, en donde la cobijaron como secretaria general.

Contexto

En retrospectiva, Flor explica que “yo me retiré del PRI desde la elección pasada porque se dejó de trabajar para la gente, no llegaban los beneficios a donde debería llegar, yo no tenía la libertad de llevar beneficios a la gente a pesar de que era una activista, una luchadora para la gente”.

Aseguró que en el PRI hay muchas mujeres y hombres que piensan como ella, pero que no han dado el siguiente paso, que es abandonar al tricolor ante la falta de resultados.

Sin embargo, de un momento a otro se vendrán a sumar al nuevo proyecto en el que está.

“Estando en el PRI esas mujeres y hombres no solamente están por el partido, sino por la gente, pues el grueso de la militancia y sus simpatizantes se quedaban esperando apoyos, apoyos que solamente quedaban en los discursos de los candidatos”, subrayó.

Al ser cuestionada de que si alguno de los dirigentes priistas intentó retenerla, aseguró que no, que nadie le pidió que se quedara.

Descartó que su salida haya obedecido a que no se le tomó en cuenta para aspirar a un cargo político tras los resultados de su trabajo.

Sin apoyo

“Nada que ver, obviamente todos aspiramos a tener algo mejor, un puesto para hacer bien nuestro trabajo, pero mis gestiones las hacía porque me gusta ayudar y ahí ya no había ese apoyo para los más vulnerables.”

Aseguró que gente del PRI se ha acercado a Movimiento Ciudadano con la posibilidad de unirse a sus filas, muchos priístas quieren ser parte de este partido naranja.

“La gente que está saliendo del PRI no es que estén desertando, sino que es el hartazgo, la gente está enfadada de estar atada de manos y no poder hacer nada por los más vulnerables”, resaltó.

EL DATO

LA oportunidad en MC

Flor Serrano vio más futuro en el partido Movimiento Ciudadano que en el PRI. Ya se va a saber si en las próximas elecciones la toman en cuenta para una candidatura.