Floristas de Los Mochis esperan un repunte de 70% en ventas el Día de Muertos

Los Mochis, Sinaloa.- Los floristas de la ciudad de Los Mochis tienen la expectativa de obtener ventas de hasta un 70 por ciento el Día de Muertos, informó Antonio Mexía Moreno.

"Para el Día de Muertos, este como todos los años, nosotros tenemos las expectativas altas, queremos trabajar, queremos que nos vaya bien, queremos servir a la comunidad, y nos estamos preparando para traer los mejores productos y el mejor precio posible. Comparando el año 2019, creo que vamos a vender un 60 a un 70 por ciento más".

El jefe de la sección especializada de florerías de Canaco, delegación Los Mochis, dijo que en ventas no hacen comparación con el año 2020 porque no sirve para datos, ya que no hubo ventas.

Leer más: Rubén Rocha Moya visita el Nuevo Acuario Internacional de Mazatlán, Sinaloa

"Fueron mínimas las ventas y no podemos basarnos en ese año. El 2020 no se puede considerar como un año malo sino un año en el que no hubo mucha actividad".

Mencionó que consideran que este año 2021 habrá buena venta porque el semáforo epidemiológico en el estado de Sinaloa está en color verde y las autoridades se encuentran optimistas de que no va a haber un repunte de los contagios de Covid-19, por lo menos en corto plazo.

"Basado también en la experiencia de la gente que ya se cuida un poco más que el año pasado, ya sabe como guardar su distancia, la higiene al lavarse las manos, usar el gel antibacterial, todo ese tipo de prevenciones para que no haya un rebrote de contagios, y la gente ya está también más deseosa de salir y de hacer la vida normal que teníamos antes de que iniciara la pandemia".

Precio de las flores

Mexía Moreno comentó que los precios de las flores este año van a sufrir un incremento de un 20 por ciento en relación a los 2 años anteriores.

"El año pasado prácticamente manejamos los mismos precios que el 2019, pero este 2021 nos carga como un poco más de aumento, hemos visto que han aumentado muchas cosas, entonces la flor no se escapa porque los insumos con los que se cultiva vienen a aumentar y los productores necesitan ofrecerlos a un mejor precio".

Los precios de las flores tendrán un incremento de un 20 % este año. Foto: Javier Padilla/ Debate

Dijo que todo es una cadena que al final de cuentas viene pegando al consumidor, pero aún así van a procurar que no sea un incremento tan alto, y que todo entra en negociación con los productores.

Expuso que aún no se tienen los precios oficiales, estos podrían darse a conocer el viernes o sábado.

Leer más: ¡Ya están de regreso! Adultos mayores vuelven como paqueteros a los supermercados de Los Mochis

"No tenemos precios aún, se van a ver más o menos el sábado, ya que ahorita están en plena compra las florerías. Ya tuvimos acercamiento con Arturo Mendívil Barragán, director de Inspección y Normatividad, y ya también nos habló la persona que está encargada de Profeco, pero estamos en la espera de que definan una fecha para la reunión, ya sea para el viernes o el sábado".