Floristas de Los Mochis establecerán los precios de las flores para su venta este Día de Muertos

Los Mochis, Sinaloa.- Por primera vez, las autoridades de Inspección y Normatividad y Profeco no establecieron la lista de precios de las flores para su venta durante este Día de Muertos.

Por lo tanto, serán los mismos empresarios quienes determinen sus costos y esto dependerá del precio al que compraron el producto, declaró Antonio Mejía Moreno.

El jefe de la Sección de Floristas de Canaco Los Mochis explicó que aunque esta falta de reunión previa entre las autoridades es un desconcierto, la realidad es que la lista únicamente funciona como un referente para los precios en cada establecimiento.

Venta. La expectativa de venta para este año es a la baja, pues el costo del producto con proveedores fue elevado. Foto: Debate

A consideración

“Seguramente por la transición estuvieron ocupados y no pudieron hacer un espacio. La fijación de precios es un tope máximo que se da para que la población se sienta segura y la autoridad tenga un control, pero es raro cuando se llegan a dar los precios que se establecen, generalmente se dan un poco más abajo por cuestiones de oferta y demanda”, indicó.

En ese sentido, dijo que en esta ocasión, de cierta forma estará libre el establecimiento de los precios; sin embargo, aseguró que en las florerías están conscientes de que los precios deben de estar en un rango accesible para la ciudadanía.

“Aquí lo importante es que la ciudadanía esté contenta y vamos a ser prudentes en que no vamos a exagerar los precios. La lista de precios es una lista máximo, es una referencia para que no se pasen de ellos, pero este año no se estableció, va a quedar a criterio de cada comerciante y el público puede escoger a quien le dé mejor precio o la calidad que busque”.

Vigilancia. A pesar de que las autoridades no determinaron el precio de las flores, confían que se active un operativo de vigilancia. Foto: Debate

Por último, reconoció que las expectativas son reservadas porque debido a que no habrá un margen para el precio del producto, el costo con los proveedores (por parte de los floristas) es elevado y eso se refleja en el costo final de la flor.