Floristas y restauranteros de Los Mochis cambian estrategias para el Día de las Madres

Los Mochis, Sinaloa.- Para el sector restaurantero y floristas de la región, este 10 de Mayo será totalmente diferente a los años anteriores, por lo que se vieron obligados a definir estrategias de ventas para cubrir las necesidades y expectativas de sus clientes.

Por única ocasión y como una muestra de apoyo para el sector de floristas que se ha visto seriamente afectado ante esta contingencia por el Covid-19, autoridades municipales autorizaron que los comerciantes de este rubro tengan actividad el próximo 10 de mayo.

Al respecto, Antonio Serapio Mejía, jefe de Sección de Floristas de Canaco delegación Los Mochis, comentó que para que se les autorizara estar activos ese día, tuvieron que aceptar una serie de recomendaciones en el entendido que de no acatarlas el local será cerrado y clausurado de forma inmediata.

Indicaciones

“Sí nos dieron permiso de que vendamos este 10 de mayo, pero será únicamente para entrega a domicilio. Son muchas las recomendaciones que nos hicieron y que tenemos que atender: debemos trabajar a puerta cerrada, sin clientes esperando, no podemos vender a los carros que se estacionan ahí. Nos dijeron que no habrá tolerancia, nos pueden llegar a cerrar si no acatamos las indicaciones y la verdad es que estamos en la mejor disposición de hacer lo que nos piden”, indicó.

Y es que dijo que el que se les otorgue este permiso es un respiro para los comerciantes de este giro, puesto que la actividad había permanecido paralizada con fuertes afectaciones económicas.

Será un respiro para todos después de estos días tan complicados. Ahorita quiero decir que ya nos estamos preparando. Somos poco más de 30 comercios que formamos parte de Canaco que ya estamos preparándonos para ese día.”

Por último, invitó a la ciudadanía a consumir su producto, esto a través de las redes sociales de las mismas florerías en donde incluso ya se muestran los arreglos que estarán disponibles para este Día de las Madres.

Restauranteros

En tanto, Alejandro Félix Limón, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) sección Los Mochis, destacó que será difícil cambiar la estrategia de venta; sin embargo, es un momento de innovar y adaptarse a las circunstancias.

“Estamos trabajando con estrategias que consisten en que nuestros clientes pidan de una manera anticipada para que reciban su producto en tiempo y forma de manera organizada; así como la adquisición de unidades de reparto, justamente con la intención de hacer frente a la demanda que se viene en estos días y sobre todo para dar satisfacción a nuestros clientes en un día tan importante como el Día de las Madres.”

Dijo que las indicaciones de las autoridades es a la venta sólo en la modalidad de servicio a domicilio, no se permite vender en la modalidad de pide y recoge y, pese a la propuesta, tampoco que el cliente baje de su vehículo y sin bajarse recoja el producto.

“Como sector restaurantero es difícil atender estas indicaciones, pero estamos en el sentido de comprensión, donde somos conscientes que no vamos a vender lo mismo que otros años, pero vamos a hacer lo mejor posible por tener venta y poder solventar los gastos operativos que tenemos.”

Félix Limón destacó que en años pasados, en fechas como la celebración del Día de las Madres, el sector restaurantero alcanzaba ventas hasta del 200 o 300 por ciento de lo habitual; sin embargo, dijo, pese a no tener un estimado, puesto que no se tenía una experiencia similar, sí podría evaluarse que de ese porcentaje solo se alcanzará un 40 por ciento de lo habitual.

