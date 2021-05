Fluye apoyo de Ceapas para mitigar la sequía en comunidades de El Fuerte y Choix, Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- La Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa (Ceapas) proporcionó tres pipas al municipio de Choix y dos a El Fuerte para hacer frente a los estragos de la sequía que afecta a decenas de comunidades, especialmente en la zona serrana.

El secretario del Ayuntamiento de Choix, Pedro Bernal Benítez, resaltó que este apoyo se suma a las cuatro pipas que anteriormente proporcionó también la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en beneficio de la población choicense que más resienten la falta del vital líquido; sin embargo, no es suficiente para cubrir la necesidad de agua en toda la geografía municipal.

Dijo, además, que por el uso que se le da a las pipas, dos de ellas se encuentran en mal estado y se requiere de apoyo para composturas, puesto que no se cuenta con recurso destinado para ello.

Bernal Benítez señaló que con las pipas con que se cuenta actualmente se atiende a poco más de 30 comunidades diariamente, donde se busca hacer un reparto equitativo del vital líquido.

“Buscamos hacer el reparto equitativo, que les llegue a toda la ciudadanía; sin embargo, es un apoyo insuficiente, como dice nuestro alcalde: no hay presupuesto que alcance. Entendemos que es un fin de periodo gubernamental y con base en eso se han hecho ajustes”.

El funcionario municipal resaltó que en la actual administración municipal se han hecho varios pozos para mitigar este problema de falta de agua; sin embargo, persiste el problema por la falta de lluvias en los últimos dos años, además del histórico bajo nivel de las presas en toda la entidad sinaloense.

Distribución. En el municipio de Choix se distribuye agua en poco más de 30 comunidades diariamente, pero la sequía afecta a poco más de 60 núcleos habitacionales que requieren de agua potable, por lo que el apoyo es insuficiente. Foto: Debate

En este sentido, el secretario del Ayuntamiento de Choix lamentó que en la actualidad todavía exista desperdicio de agua en los hogares e hizo hincapié en la importancia de cuidar el vital líquido.

“Invitamos a la ciudadanía, puesto que esta es una tarea en común gobierno-ciudadanía. La falta del vital líquido es preocupante, ya que todavía no ha llovido y hay que ponernos en el lugar de qué pasaría si no llueve.”

Reparto. Tanto en la cabecera municipal de Choix como en comunidades rurales se distribuye agua en las pipas que proporcionó Conagua y cuatro más que acaba de enviar Ceapas para beneficio de la población. Foto: Debate

El Fuerte

El gerente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte (Japaf), Javier Soliz, reveló que comenzó a fluir el apoyo de Ceapas para este municipio, el cual consiste en dos pipas que sumadas a las de Conagua y del Ayuntamiento se cuenta con 8 equipos disponibles para dotar de agua a las casi 60 comunidades afectadas por la sequía.

“Ceapas envió las pipas, debió ser con recurso de Gobierno del Estado. Tenemos la promesa de un apoyo de Conagua por la emergencia de la sequía, pero hasta el momento no se ha puesto en operación, pero con este apoyo y el que ya se tenía de Conagua se benefician 10 localidades más a la semana”, agregó.

El Fuerte. Con las pipas de Conagua y del Ayuntamiento se distribuye agua en El Fuerte, con las de Ceapas se inicia operación en las plantas potabilizadoras para la distribución del vital líquido en el alteño municipio. Foto: Debate

Desperdician agua

Asimismo, el gerente de la paramunicipal reveló que, según el último diagnóstico que hizo la Ceapas sobre el uso y aprovechamiento del vital líquido, mediante un departamento técnico que se encarga especialmente de esto, “sorprende que en El Fuerte sigamos padeciendo de agua cuando estamos dotando de 700 a 800 litros por persona en las comunidades urbanas y de 900 a 950 por persona en las comunidades rurales, es decir, estamos dotando hasta 3 veces más del vital líquido en las comunidades, porque la ley dice que por habitantes por día son 200 litros por segundo, entonces creo que aunque no queremos llamarlo desperdicio, sí tenemos un sobreuso inmenso de agua en este municipio y la gente aún se queja de que no les llega a las partes altas el agua suficiente, con este estudio que hizo Ceapas queda demostrado que si producimos el agua pero no se le da el cuidado que debe”.

Dijo que en una sequía tan intensa y prolongada como esta, donde, si no hacemos conciencia, destacó, más adelante va a ser difícil darle el servicio como se merece a la ciudadanía.

Necesitamos hacer un uso racional y concientizar de que no nada más es pagar el recibo y tirar toda el agua porque nos da derecho la cuota fija, cuando no es así”.